Coscubiela arranca una ovación de los diputados de C's, PSC y el PP al grito de "democracia"

El portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha arrancado esta tarde una cerrada ovación de los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC, puestos en pie al grito de "democracia", en contraste con algún diputado de su propio grupo disconforme con su dureza contra Junts pel Sí (JxSí) y la CUP.

En el transcurso del pleno, cuando se discutía si hay que ampliar el orden del día para incluir el debate y votación de la Ley de Transitoriedad, Coscubiela ha arremetido contra las fuerzas independentistas por sus procedimientos para aprobar el marco legal del referéndum convocado para el 1 de octubre.

A lo largo de su intervención, diputados de la bancada de la oposición iban aplaudiendo algunos de los dardos que Coscubiela lanzaba contra la mayoría independentista. Y ante los gestos de reprobación de los diputados de la CUP, Coscubiela ha dicho que no le importa ser aplaudido por diputados de ideología muy diferente a la suya si se trata de defender la democracia.

"Estoy aquí porque mis padres me enseñaron a luchar por mis derechos. No quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella", ha afirmado Coscubiela, lo que ha provocado que toda la bancada de Cs, PSC y PPC, así como diversos diputados de su grupo, se pusieran en pie a aplaudirle.

En cambio, el diputado de Catalunya Sí Que Es Pot y secretario general de Podem, Albano Dante Fachin, ha permanecido en su escaño sin aplaudir, visiblemente incómodo con el tono empleado por el portavoz de su grupo. Coscubiela ha advertido a JxSí y la CUP de que "no se dan cuenta de la gravedad de lo que están haciendo aquí, es muy grave, es cogerle el gusto a la antidemocracia y al autoritarismo y a pisar los derechos de los parlamentarios".

"Tienen el mal gusto y la broma de decirnos, a los grupos de la oposición que no compartimos este abuso y manera de pisar los derechos, que estamos haciendo filibusterimo", ha lamentado. Y ha insistido: "Estoy dispuesto a partirme la cara para que ustedes voten sobre la independencia de Cataluña, pero no si pisan los derechos de los diputados".

Además, ha reprochado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por haber "aplaudido como un hooligan" a la portavoz parlamentaria de JxSí, Marta Rovira, cuando ha acusado a la oposición de "ir por la puerta de atrás al Consejo de Garantías Estatutarias y presionarlo" para que se pronuncien contra las leyes de desconexión. "¿Usted cree que un presidente de la Generalitat puede llegar a este nivel de degradación de la institución que representa? (...) Es una actuación totalmente indigna del cargo que usted ostenta", ha remachado.