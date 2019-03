Corbacho quita hierro a sus fotos derribando un muro sin medidas de seguridad

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, comentó en Espejo Público las críticas que han caído sobre él por no haber utilizado medidas de seguridad cuando se hizo una foto derribando un muro del antiguo ambulatorio de Hospitalet de Llobregat, localidad de la que fue alcalde.



El político socialista a explicado a Susanna Grisso que él no derribo la pared, sino que sólo hizo un gesto simbólico para dar una buena imagen a los fotógrafos.



No llevaba guantes, mascarilla, gafas o botas de seguridad, pero, según explicó él, tampoco se pone botas de fútbol cuando realiza un saque de honor en un partido.