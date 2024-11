Las contradicciones entre la declaración de Aldama ante el juez y las del Ejecutivo

Las declaraciones ofrecidas por el empresario Víctor de Aldama frente al juez tras pedirle a este declarar en las que acusa a varios miembros del Gobierno, entre los que se incluye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la versión de los aludidos presentan infinidad de contradicciones.

La foto de Pedro Sánchez y Víctor de Aldama

Respecto a la foto que ambos se sacaron durante el mitin de La Latina en 2019, desde el Gobierno dicen que fue fortuita. Sin embargo, Aldama dice que el presidente del Gobierno quería conocerle.

El 'Delcygate'

El viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España para encontrarse con el exministro José Luis Ábalos en el Aeropuerto de Barajas también está sobre la mesa. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, dice que se entera de la llegada de Rodríguez horas antes. Mientas, el empresario afirma que esta información la sabían un mes antes de que se produjese.

Cobro de comisiones

El secretario del PSOE, Santos Cerdán, asegura que no conoce de nada a Aldama, pero el presunto "nexo corruptor" de la trama Koldo asegura que Cerdán recibió un sobre con 15.000 euros.

"Va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho"

Después de terminar de declarar, Aldama solicitó al juez su libertad provisional, la cual fue concedida la noche del jueves. El empresario llevaba en prisión provisional desde el pasado mes de octubre por la trama de los hidrocarburos: un presunto fraude de más de 180 millones de euros.

Al abandonar la prisión, Aldama se acercaba a los periodistas que esperaban su salida para contestar a las referencias que ha hecho sobre él esta tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Me ha llamado 'delincuente' y 'personaje'. Este señor tiene que saber que él es mitómano y tiene alzhéimer porque cuando le preguntaron dos veces, una en el congreso y otra en Portugal por si me conocía, no contestó", señalaba.

"De repente, cuando sale una foto mía —en relación con la publicada hace unos días por el diario 'El Mundo' en la que se los ve juntos—, ya sí me conoce, diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas", añadía. Sobre las pruebas de las acusaciones, comentaba "que no se preocupe, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho".

Los señalados presentarán una demanda conjunta contra Víctor de Aldama

"El Partido Socialista Obrero Español presentará hoy una querella conjunta, en nombre de todos los miembros del PSOE y el Gobierno de España aludidos ayer por el Sr. Víctor de Aldama en su declaración ante el juez, por injurias y calumnias. Un país como España no puede permitirse que la agenda política la marquen delincuentes confesos que calumnian sin pruebas, solamente para salir de Soto del Real y dormir en casa", señalan fuentes del PSOE.

Los representados por el PSOE en la querella conjunta son:

Pedro Sánchez .

. Salvador Illa .

. María Jesús Montero .

. Carlos Moreno .

. Santos Cerdán .

. Ángel Víctor Torres.

