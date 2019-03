Continúa el pulso entre el Gobierno y los familiares de Franco, quienes estarían dispuestos a trasladar también a La Almudena a Carmen Polo

De la reunión entre el Gobierno y el Vaticano no salió ningún acuerdo para impedir que Franco sea trasladado a la Almudena. El Gobierno no cuenta, por lo tanto, con el compromiso del Vaticano ni con el arzobispado de Madrid, con quien no han mantenido ningún contacto.

La Familia del dictador sigue empeñada en que los restos de Franco sigan en el Valle de los Caíddos, pero en caso de tener que ser sacados de ahí, insisten en que vayan a La Almudema, donde la familia tiene un espacio en el que también está enterrada la hija del dictador. Además, si es trasladado ahí, le acompañarían los restos de su mujer.

La familia se opone a que los restos del dictador terminen en el Pardo y ante los últimos rumores, niegan cualquier compensación económica para cambiar de opinión.