El Constitucional inadmite el recurso de Puigdemont y Comín contra la orden de detención que dictó Llarena

Este miércoles, el Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido a trámite el recurso de amparo que presentaron tanto el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín contra sus órdenes de detención que decretó el Tribunal Supremo (TS) por los delitos de desobediencia y malversación tras los hechos del 1 de octubre de 2017.

Esta decisión ha sido tomada por la Sala de Vacaciones del TC, tal y como han informado fuentes jurídicas. La inadmisión ha salido adelante gracias a los votos de los magistrados del ala conservadora, César Tolosa y Concepción Espejel, mientras que ha recibido la negativa de la magistrada del sector progresista Laura Díez.

La decisión no la ha tomado el Pleno, de mayoría progresista

Según detallan las mismas fuentes, la mayoría conservadora de la Sala ha declarado su competencia para saber sobre la decisión de admisión a trámite, al ser necesario resolver sobre la petición de una medida cautelarísima de que se suprimiese la orden de detención del TS.

La Sala opina que la orden de detención no va en contra del derecho fundamental de los ex políticos. Sin embargo, Díez se ha contrapuesto a sus dos compañeros y ha expresado que no competía a la Sección resolver el caso, sino que le correspondía al Pleno, teniendo en cuenta que la resolución no urgía y porque, además, considera que el recurso debería haberse aceptado.

Precisamente, el Pleno del Constitucional, desde su última renovación que tuvo lugar en enero, tiene una mayoría progresista, a diferencia de la predominancia conservadora en la Sala de Vacaciones. Por ello, casi con total seguridad, el recurso se habría admitido de haber tomado la decisión el Pleno.

Confirmada la decisión del magistrado Llarena

De esta manera, se confirma la decisión del juez instructor del 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, quien ordenó detener al expresidente de Junts per Catalunya en el marco de su procesamiento por los delitos de desobediencia y malversación.

En junio de este año, la Sala de Apelación del Supremo ratificó la decisión del magistrado, rechazando las explicaciones de las defensas, con las que solicitaban eliminar el procesamiento, y de la acusación popular ejercida por Vox, que pedía añadir el delito de desórdenes públicos agravados.

En medio de este caso, Puigdemont trata de negociar con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para brindarle su apoyo de cara a una investidura a cambio de medidas favorables para Cataluña que, de momento, comienzan con la autodeterminación y la amnistía.