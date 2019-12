El Congreso acoge el 41 aniversario de la Constitución con la investidura en el aire

El Congreso acogerá este viernes, 6 de diciembre, el acto central del cuadragésimo primer aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, con la XIV Legislatura recién estrenada y en plenas negociaciones de la investidura del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Será la primera vez que la reelegida presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, y la nueva presidenta del Senado, Pilar Llop, asuman la tarea de recibir a representantes de Gobierno, del Poder Judicial, de las distintas instituciones y de los principales partidos nacionales que se dan cita, cada año, en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo para celebrar esta efeméride.

También será la primera vez para la mayoría de los nuevos parlamentarios de Vox que tomaron posesión de sus escaños en las sesiones constitutivas del Congreso y del Senado del pasado día 3, aunque no acudirá el líder de la formación, Santiago Abascal, que acudirá a Barcelona para participar en una manifestación por la unidad de España.

En el aniversario de la ley de leyes de este año, además de los miembros del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez y de altas instituciones del Estado, habrá representantes del PSOE, del PP, de Vox, de Ciudadanos y de Unidas Podemos, que este año enviará una delegación que encabezará el líder de la formación morada, Pablo Iglesias. Además, en esta edición han confirmado su asistencia varios presidentes autonómicos, entre ellos, los de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Navarra, María Chivite; Murcia, Fernando López Miras; Andalucía, Juanma Moreno; Cantabria, Miguel Angel Revilla; o Canarias, Angel Víctor Torres.

Quienes ya han comunicado que no participarán en estos actos conmemorativos son los presidentes de Aragón, Javier Lambán; de Baleares, Francina Armengol --acudirá en su lugar el consejero económico Iago Negueruela--; y de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. En una carta dirigida a la presidenta del Congreso, Torra subraya que no acudirá al acto en la Cámara Baja porque sostiene que la Constitución no representa ya a la "mayoría de los catalanes" y porque, además, está determinado a impulsar una Carta Magna catalana.

Las ausencias

Pero en los actos conmemorativos de este viernes habrá, además, otras bajas: a las de los parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Junts y PNV, se unirán este año la CUP, que ha aterrizado por primera vez en el Congreso, y el BNG, que vuelve a tener representación después de varias legislaturas. Tanto el BNG como ERC y el PNV mantienen abiertas negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, ya que sus votos son determinantes para que prospere la candidaturas del líder socialista.

Según el programa, la presidenta del Congreso recibirá en su despacho a la presidenta del Senado y desde allí ambas se dirigirán a la entrada del Palacio de la Cámara Baja para saludar uno a uno a los invitados.

Posteriormente, a las doce del mediodía comenzará el acto institucional en el Salón de Pasos Perdidos con el discurso de Batet, que esta misma semana ya pronunció unas palabras tras acceder a la Presidencia del Congreso en las que llamaba a invertir en "respeto y diálogo leal".

Las negociaciones se 'colaran' en los 'corrillos'

Tras su alocución, las presidenta de las Cámaras Baja y Alta ofrecerán una recepción a diputados, senadores e invitados en la que tendrán lugar los conocidos como 'corrillos', conversaciones informales entre los representantes políticos y los periodistas donde suele hablarse de la actualidad política del país.

En esta ocasión es más que probable que en esas conversaciones se cuelen las negociaciones en las que se encuentra inmerso el PSOE con Unidas Podemos para la conformación de un Ejecutivo de coalición y en los contactos que está manteniendo desde hace días con distintos partidos políticos para tratar de tejer apoyos para la investidura de Pedro Sánchez.

Está por ver si el presidente del Gobierno en funciones y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, posibles socios de un futuro Gobierno de coalición, participan de estos 'corrillos' o seguirán con la discreción que ha caracterizado este segundo 'round' entre ambos líderes para tratar de configurar un Ejecutivo.

La recepción del Día de la Constitución es el acto central con el que el Parlamento celebra el aniversario de la aprobación de la Carta Magna. Con motivo de esta efeméride, las Cámaras organizan cada año sus Jornadas de Puertas Abiertas, que en el Congreso tuvieron lugar los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre, justo antes de la sesión constitutiva del nuevo Congreso, y en el Senado, justo después, los días 4 y 5.