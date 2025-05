El comisario de defensa de la Unión Europea avisa de que el aumento de España en gasto militar no es suficiente

A la espera de que el Gobierno Central aporte más datos sobre el apagón eléctrico, el próximo miércoles Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados. Una intervención fijada, en principio para informar de la inversión de más de 10.400 millones de euros en defensa, para alcanzar el 2% del PIB. Aunque el comisario de Defensa de la Unión Europea, Andrius Kubilius, ya avisa de que no es suficiente y que España debe elevar el gasto militar al 3%.

En una entrevista al diario El País, Kubilius asegura que es una buena e importante noticia porque España era uno de los pocos países europeos que aún no destinaba el nivel acordado de recursos financieros para defensa y por lo tanto ahora España está progresando.

Sobre el hecho de explicar al ciudadano este incremento que pueda suponer entre 15.000 y 20.000 millones de euros más, el comisario indica que la defensa europea se basa en el principio de defensa colectiva y por lo tanto, si un país no invierte grandes cantidades de dinero en defensa, debilita al resto de Estados miembros. "La defensa se basa en la solidaridad. Sin duda, ahora vemos amenazas para la seguridad de Europa provenientes de Rusia, pero no podemos garantizar que no comiencen a aparecer también en el sur de Europa o en África. Por eso, debemos cuidar nuestras capacidades de defensa en conjunto, especialmente a largo plazo", responde Kubilius al periodista de El País.

El comisario avanza que se está debatiendo la posibilidad de repetir lo que se hizo durante la pandemia. "La UE solicitó préstamos por 850.000 millones de euros. Y ahora se prevé que alrededor del 20% del próximo presupuesto comunitario se destinará al pago de la deuda pandémica, lo que puede suponer un gran reto para la financiación de otros gastos. Por ello, hablar de subvenciones ahora es muy difícil", considera. .

Y en cuanto a la definición del gasto en defensa, el político expone que todas las ideas de que el gasto en defensa debe incluir también algunas líneas de gasto en seguridad social y otros ítems no son lógicos y no serán aprobados ni por los estándares de la Unión Europea ni por los de la OTAN.

Compromiso de los países

En cuanto al compromiso de los países en materia de defensa, Andrius Kubilius explica que hay una unidad bastante fuerte entre los gobiernos cuando se aprobaron todas las propuestas de la Comisión relacionadas con los programas de defensa. "Esto significa que los líderes comprenden perfectamente los desafíos que enfrentamos. La opinión pública en los distintos países puede ser diferente. Recuerdo que, en 2015 y 2016, cuando los países del sur, como España, Italia y Grecia, se vieron afectados por la crisis migratoria desde el norte considerábamos que solo les afectaba a ellos, hasta que el presidente de Bielorrusia utilizó la inmigración como arma al enviar migrantes a través de las fronteras hacia Lituania y Polonia. La solidaridad exige que comprendamos mejor los desafíos que afrontamos las diferentes regiones de Europa. Y esperamos que los líderes de España y del resto de países del sur también puedan explicar a la población esos desafíos y la importancia de invertir en defensa", concluye.

Anunció de Sánchez

Las declaraciones del comisario europeo se producen una semana después de que el presidente del Gobierno presentara un nuevo plan de defensa aprobado por el Ejecutivo. "España alcanzará este año el 2% del PIB ven defensa y seguridad", anunció, adelantando el objetivo previsto para 2029.

Así, Pedro Sánchez indicó que hasta la fecha, el Gobierno se había comprometido a alcanzar esa meta "lo antes posible". Pero este con este nuevo anuncio, el presidente indicó que España cumplirá en 2025 con el objetivo del 2% del gasto en seguridad y defensa, adelantando el compromiso previsto inicialmente para antes de 2029, y pasando del 1,4% actual al 2% este mismo año. "Nuestro país realizará un esfuerzo para cumplir este año con el objetivo de invertir el 2% del PIB en defensa, lo que supone un incremento adicional de 10.471 millones de euros respecto a lo ya destinado a políticas de seguridad y defensa", detalló Sánchez.

Este plan incluye "tecnologías de doble uso" (civil y militar), "drones no tripulados" y sistemas contra "ciberataques con inteligencia artificial".

