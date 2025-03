Sánchez esquiva la palabra 'rearme' pero sigue sin convencer ni a sus socios ni a la oposición sobre el gasto en defensa

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un plan industrial para canalizar la inversión en defensa, con el objetivo de cumplir con el compromiso de dedicar el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, a pesar haber esquivado en todo momento la palabra "rearme", su propuesta sigue sin convencer ni a sus socios de coalición ni a la oposición.

El plan de Sánchez busca incrementar la inversión en tecnología y la industria de defensa, a la par que asegura que no se recortarán los gastos sociales. Sin embargo, el presidente no ha dado detalles específicos ni plazos claros sobre cómo se alcanzará el prometido 2 % del PIB para defensa. Esta falta de concreción ha generado incertidumbre ya que hay quienes consideran que el anuncio fue una declaración más que una propuesta firme.

A pesar de las críticas, Sánchez ha insistido en que, mientras continúe siendo presidente, el aumento en el gasto en defensa no se hará en detrimento del Estado del bienestar. "Mientras este Gobierno siga en pie, no recortaremos ni un céntimo de gasto social", ha afirmado. Además, se ha comprometido a presentar un plan nacional para el desarrollo y la innovación tecnológica en defensa antes del verano, centrado en la industria y la seguridad.

Rechazo dentro del Gobierno

El rechazo dentro de la coalición al aumento del gasto en defensa ha sido contundente. Desde Sumar, la portavoz Verónica García Barbero ha reiterado su rechazo a la propuesta, argumentando que "España no debe aceptar que más gasto equivalga a más seguridad". Este mensaje ha sido respaldado por otros grupos de izquierda como ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, quienes consideran que el aumento del presupuesto en defensa no contribuirá a una mayor seguridad, sino que profundizará el militarismo.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha cuestionado si realmente es necesario aumentar el gasto en defensa y ha sugerido que lo más sensato sería invertir mejor los recursos ya existentes. "No necesitamos gastar más, necesitamos gastar mejor", señaló. Desde EH Bildu, Mertxe Aizpurua fue más allá y ha peidido a Sánchez buscar "soluciones diferentes al militarismo" y abandonar el camino del rearme.

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha calificado a Sánchez como un "señor de la guerra", acusándole de usar la guerra como pretexto para justificar el aumento de los gastos militares. En este sentido, Belarra ha advertido que la escalada de tensión podría conducir a un conflicto internacional mayor, como una posible Tercera Guerra Mundial, y ha criticado la orientación geopolítica del Gobierno hacia alianzas como la OTAN.

El PP y Vox se oponen a la falta de claridad

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha expresado su desconfianza en el plan de Sánchez, acusando al presidente de no tener una estrategia clara y de intentar engañar tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Feijóo, además, ha afirmado que el "escollo" para un pacto de Estado sobre defensa no era el PP, sino el propio Gobierno, que, según él, no logra consensuar un plan coherente.

Por otro lado, Santiago Abascal, líder de Vox, también ha criticado fuertemente la postura de Sánchez. Abascal no solo ha rechazado el aumento del gasto en defensa, sino que también acusado al presidente de aprovechar la situación bélica para acercarse a China, poniendo en peligro la soberanía y la independencia de España. "El Gobierno de Sánchez está jugando a un juego muy peligroso", ha afirmado Abascal.

Junts y el PNV apoyan la inversión en defensa, con matices

A pesar de los fuertes rechazos, algunos partidos políticos mostraron un apoyo matizado al plan de Sánchez. Junts, a través de su portavoz Miriam Nogueras, ha mostrado disposición para involucrarse en la nueva estructura de seguridad europea, pero ha señalado que las garantías de progreso deben beneficiar a la sociedad y la economía de Cataluña. Nogueras señaló que, si se logra este objetivo, Junts podría apoyar la iniciativa.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, también ha respaldado la inversión en investigación y desarrollo (I+D+i) en el ámbito de la defensa. Sin embargo, Esteban insistió en la necesidad de que haya un acuerdo amplio, que trascienda las alianzas gubernamentales y sea respaldado por una mayoría parlamentaria. Esteban subrayó que el plan debe orientarse a fortalecer la independencia de Europa en términos de defensa y seguridad.

