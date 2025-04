Pedro Sánchez anuncia 10.471 millones de euros en seguridad y defensa para llegar este año al 2 % del PIB

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha convocado una comparecencia urgente para este martes en el Palacio de la Moncloa, que ha tenido lugar a las 12:00 horas, después de la reunión del Consejo de Ministros. La intervención del líder socialista ha sustituido a la rueda de prensa de la portavoz Pilar Alegría, según ha detallado el Ejecutivo.

El pasado 26 de marzo, Sánchez anunció en el Congreso la activación antes del verano de un plan nacional para potenciar la tecnología y la industria vinculadas a la seguridad y la defensa. Esta estrategia busca fortalecer la autonomía estratégica de España y responder a los retos geopolíticos actuales.

Sánchez ha presentado hoy el nuevo plan de defensa aprobado por el Gobierno. "España alcanzará este año el 2% del PIB ven defensa y seguridad", anunció, adelantando el objetivo previsto para 2029.

Hasta ahora, el Gobierno se había comprometido a alcanzar esa meta "lo antes posible". Pero este martes ha confirmado que España cumplirá en 2025 con el objetivo del 2% del gasto en seguridad y defensa, adelantando el compromiso previsto inicialmente para antes de 2029, y pasando del 1,4% actual al 2% este mismo año.

España realizará un esfuerzo para cumplir este año con el objetivo de invertir el 2% del PIB en defensa, lo que supone un incremento adicional de 10.471 millones de euros respecto a lo ya destinado a políticas de seguridad y defensa, ha comentado Sánchez.

El plan incluye "tecnologías de doble uso" (civil y militar), "drones no tripulados" y sistemas contra "ciberataques con inteligencia artificial". Sánchez advirtió: "Los enemigos de Europa no solo usan tanques, también sabotean gasoductos o lanzan campañas de mentiras en redes sociales".

El documento será enviado este miércoles a Bruselas para su revisión por parte de la Unión Europea y la OTAN. Sánchez ha resumido esta iniciativa afirmando que "Ucrania resiste, Europa responde y España cumple".

El presidente aseguró que este aumento en la inversión no implicará subir impuestos, incrementar el déficit ni afectar al Estado de bienestar. Además, destacó que España, como potencia económica, no quedará al margen de este proceso de cambio, sino que estará en el centro, y que será este Gobierno el que cumplirá con los objetivos de inversión que otros no lograron, en referencia al compromiso de la OTAN de dedicar al menos el 2% del PIB a seguridad y defensa desde 2014.

Creación de un escudo digital

Una parte importante del plan de defensa, que llevará el gasto al 2% del PIB, será para crear un escudo digital en España, que servirá para proteger la seguridad y los derechos digitales frente a ataques de hackers extranjeros, según ha explicado. Ha detallado que cada año España sufre más de 1.000 ciberataques a servicios esenciales como hospitales, empresas, aeropuertos o la red eléctrica, y que la amenaza va en aumento.

Incluye modernizar las comunicaciones cifradas de las Fuerzas Armadas, comprar nuevos satélites, antenas y radares, y reforzar la ciberseguridad tanto para uso militar como civil. También se invertirá en tecnología de nube, 5G, inteligencia artificial y computación cuántica.

Sánchez aclaró que menos de una quinta parte del dinero se usará para comprar armamento tradicional, para modernizar sistemas de combate terrestre y marítimo. La necesidad de esta compra es porque hay enemigos a los que solo se les puede disuadir con ese tipo de armas, afirmó.

Los cinco pilares

Este plan anunciado por Sánchez se estructura en cinco pilares con un objetivo para fortalecer las Fuerzas Armadas y la seguridad de España. El primero, que supone el 35% del presupuesto, está dedicado a mejorar las condiciones de la tropa y la marinería, incluyendo una subida salarial anunciada hace meses.

El segundo representa el 31% de la inversión y se enfocará en desarrollar, fabricar y adquirir nuevas capacidades en telecomunicaciones y ciberseguridad. Como ha mencionado el presidente, nuestro país sufre más de 1.000 ciberataques anuales a varias infraestructuras, muchos de los cuales no se hacen públicos. Por lo que se destinarán 3.260 millones de euros para comprar satélites, radares y reforzar las defensas cibernéticas tanto en el ámbito militar como civil, con el objetivo de crear un escudo digital para el país.

El tercer pilar, con un 15% del presupuesto, se destinará a la adquisición de nuevos equipos de defensa y disuasión. Sánchez aclaró que no es para atacar, ya que España es pacifista y apuesta por la diplomacia, sino para disuadir a posibles agresores.

El cuarto, con el 17% del presupuesto, está orientado a reforzar las capacidades duales, que sirven tanto para el ámbito militar como para responder a emergencias y desastres naturales, como inundaciones o incendios, por el impacto del cambio climático en España.

Mientras que el último se centrará en mejorar la seguridad de los 3.000 soldados y guardias civiles que participan en misiones internacionales bajo el mandato de la ONU, la OTAN o la Unión Europea.

¿Cómo se financiará?

Este aumento del gasto en defensa no implicará subir impuestos, recortar gasto social ni aumentar la deuda pública. Los 10.471 millones extra se financiarán de tres formas. Una de ellas usando parte de los fondos europeos Next Generation que estaban destinados a la recuperación tras la pandemia, otra de ellas con los ahorros que ha logrado el Gobierno gracias a una buena gestión económica y al crecimiento más rápido de España en comparación con otros países de la UE y, por último, aprovechando partidas del presupuesto de 2023 que ya no se necesitan.

Creación de empleo

Además, con este plan de inversión en seguridad y defensa, el Gobierno espera que el PIB en España crezca entre un 0,4 y 0,7%. También calcula que la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) subirá un 18%. Con esto, Sánchez anuncia que se crearán alrededor de 100.000 empleos, de los cuales 36.000 serán trabajos directos en la industria de defensa y seguridad, y unos 60.000 serán empleos indirectos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com