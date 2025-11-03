La denuncia de Claudia Montes, Miss Asturias, en el Senado por el 'caso Koldo': "Me hacía 21 videollamadas al día"

Claudia Montes situó el foco de su declaración en la comisión de investigación del Senado en el presunto acoso que, según sostiene, sufrió por parte de Koldo García. “Me hacía 21 videollamadas al día”, afirmó, antes de subrayar el impacto personal: asegura que la situación la “ha destrozado la vida” y rechaza tajantemente haber ejercido “nunca” la prostitución.

Preguntada por su contratación en la sociedad mercantil pública Logirail, Montes aseguró que desconocía si Ábalos o Koldo intercedieron: “Lo hicieron a mis espaldas”. Defendió que la empresa “hace poco ratificó” que valoró su experiencia y que era apta para el puesto.

Relató que comentó a Ábalos, “como amiga o compañera militante”, que buscaba trabajo y que él le envió un enlace con vacantes, insistiendo en que solo se apuntara a las que cumpliera requisitos. Posteriormente remitió su currículum, superó una entrevista telefónica y otra personal y entró a finales de 2019 como encargada de “trenes de lujo” en Gijón, para ascender después a supervisora hasta febrero de 2022.

Grabaciones y señalamientos

Durante el interrogatorio, la senadora del PP Rocío Dívar le preguntó por una conversación telefónica grabada con Ábalos. Montes respondió que sí la conserva y que en ella el exministro afirma que Santos Cerdán era el “jefe de Koldo”, que Koldo era “el que le llevaba el maletín” y que “la cantidad por la que Santos ha ido a prisión es muy pequeña, que nadie se pringa por esa cantidad y que hay mucho más”. Añadió que, en otra charla no grabada, Ábalos le habría dicho que Pedro Sánchez sabía “todo” sobre la “corrupción”.

Montes relató que, en un momento de su etapa en Logirail, la colocaron “de cara a la pared” en la oficina, le retiraron funciones y finalmente fue despedida, hechos que vincula al descubrimiento de supuesta “corrupción” dentro de la compañía, sin precisar detalles. En el tramo final de su intervención, lamentó la falta de apoyo: “Me ha faltado el apoyo de todas las feministas. Me faltó el apoyo de mis compañeros y del ‘hermana, yo sí te creo’”.

A la salida, su abogado Alfredo Arrién Paredes subrayó que Montes ha hablado de “conjeturas” y que el “cauce adecuado” para investigarlas es el Tribunal Supremo. Anunció que presentarán una batería de pruebas ante la comisión y no descartó que el Supremo vuelva a citarla para delimitar qué conocimiento efectivo podría tener sobre esos hechos presuntos que siguen bajo investigación.

