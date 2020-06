Cifuentes, sobre la polémica del máster: "No me he planteado dimitir, tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha subrayado, en relación al polémico máster de la Universidad Rey Juan Carlos, que quiere "renunciar a la utilización de ese máster de manera voluntaria". "No hago valoración más allá de reiterar que no he cometido ninguna ilegalidad y que he cumplido todos los requisitos que la universidad me puso para conseguir el máster teniendo en cuenta las dificultades que tenía para cursarlo". Asimismo, subraya que "jamás" ha obtenido "ninguna ventaja profesional por ese máster".

Afirma que se equivocó y debió "rechazar las facilidades" que se le dieron, algo por lo que pide disculpas "a quien se haya sentido agraviado". "En ningún momento he cometido ninguna ilegalidad y renuncio porque no quiero ese máster. Es un máster que no me ha reportado ningún beneficio profesional, ni ninguna titulación que yo no tuviera. Ese máster lo hice porque me resultaba interesante y pensaba que lo podía compatibilizar".

Considera que no ve que haya "ningún motivo objetivo para dimitir", y sostiene que tiene "el apoyo" del partido y de Mariano Rajoy. Asimismo, ha explicado que la decisión de renunciar al máster ha sido propia.

Por otro lado, Cifuentes ha indicado que "el acuerdo de investidura no se ha roto y se está cumpliendo escrupulosamente. Si Ciudadanos apoya la moción de censura tendrá que explicar a los madrileños por qué entrega el gobierno a la izquierda y actúa de manera tan irresponsable".