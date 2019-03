Cientos de personas protestan ante el Supremo contra el fallo sobre las hipotecas

TRAS LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En la concentración ante la sede del Alto Tribunal se han escuchado lemas como "Ladrones, ladrones, ladrones", "Todo huele mal en este tribunal" y "¿Por qué manda el mercado si yo no lo he votado?". Los manifestantes han portado pancartas con mensajes como "Suprema cagada", "Dictaduras de bancos no" y "No a jueces corruptos".