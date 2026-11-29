El voto rural supone aproximadamente el 16% de la población. Hay territorios como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura o Aragón donde los votos de la España vaciada son decisivos, ya que suponen aproximadamente entre el 30% y el 50% de la población.

23 años de presidente de mesa

Nos acercamos a uno de los municipios menos poblados de Valladolid para acompañarles a las votaciones y conocer de qué manera se desarrolla la jornada en los colegios electorales de la España Rural. Chema lleva 23 años formando parte de la mesa electoral de su pueblo. Empezó en 2003 y no se imaginó que estaba firmando un contrato de más de 20 años. Su pueblo es Aguasal con 19 vecinos censados y Chema lleva exactamente 23 años formando parte de la mesa electoral. "Tenemos que ser conscientes de que es un deber ciudadano, un deber cívico y todos debemos asumirlo como tal", señala.

Pueblo familia

No es el único que ha tenido que repetir, es una situación que ocurre constantemente en municipios pequeños. En este pueblo cuando se convocan elecciones todos los vecinos están preparados por si les toca la tarea de ser presidente, vocal o suplente. "Yo creo que llevo ya unos 5 años", nos cuenta Angélica, vecina del municipio. "Se sabe que por número de censados y quienes están en el censo que, no pueden formar parte de las mesas por diferentes motivos. Así que te va a tocar sí o sí", señala Rosa Rico Sánchez, alcaldesa de Aguasal.

El mismo protocolo todos los años de elecciones

La rutina es la misma: la formación de mesas electorales, el desarrollo de la votación, el cierre, el escrutinio y la entrega de documentación. Sin embargo, no se puede negar que en los pequeños pueblos destaca la cercanía de las votaciones. "Nos organizamos de una forma muy cercana, al final somos una gran familia", asegura. Tanto es así, que durante la jornada ha sido ella la que se ha encargado de llevar el almuerzo a los integrantes de la mesa. "Ya que van a estar todo el día aquí, por lo menos que estén cómodos", nos cuenta. Además, afirma la alcaldesa, que cuando se acercan los días de las elecciones el pueblo tiene más vida. "Tenemos un participación de casi el 100%", cuenta con gran orgullo, aunque ser el 100% no debería ser complicado en un población de 19 almas.

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