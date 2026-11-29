Las elecciones generales de este 29 de noviembre de 2026 movilizan hoy a miles de ciudadanos que ejercerán como presidentes y vocales de las mesas electorales. Entre sus responsabilidades estará supervisar la votación y realizar el escrutinio una vez cerrados los colegios electorales a las 20:00 horas. Pero... ¿qué ocurre si los miembros de una mesa no se ponen de acuerdo durante el recuento de votos?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece un procedimiento para resolver las dudas y reclamaciones que puedan surgir durante el escrutinio, desde las discrepancias sobre la validez de una papeleta hasta los posibles desajustes en el recuento. La propia mesa electoral tiene capacidad para resolver las protestas por mayoría, si bien las incidencias también pueden quedar registradas para su posterior revisión.

¿Quién decide si hay discrepancias?

Según el artículo 97 de la LOREG, una vez terminado el recuento, el presidente de la mesa debe preguntar si existe alguna protesta o reclamación sobre el escrutinio. Si se presenta alguna, será la propia mesa la encargada de resolverla por mayoría antes de anunciar públicamente los resultados.

La decisión corresponde a los tres integrantes de la mesa electoral: el presidente y los dos vocales. Los interventores y apoderados de los partidos políticos pueden formular reclamaciones y advertir de posibles irregularidades, pero no participan con voto en las decisiones de la mesa.

Una vez resueltas las protestas, el presidente anunciará en voz alta los resultados, detallando el número de electores censados, los votantes, los votos nulos, los votos en blanco y los obtenidos por cada candidatura.

Votos y número de votantes

Antes de anunciar los resultados, la mesa debe comprobar que el número total de sobres extraídos de la urna coincide con el de personas anotadas en la lista numerada de votantes. Esta comprobación está expresamente recogida en el artículo 97 de la LOREG y en las instrucciones oficiales del Ministerio del Interior.

Si aparecen diferencias entre ambas cifras, los miembros de la mesa deberán revisar los datos del escrutinio para tratar de aclarar el desajuste. La normativa exige realizar dicha comprobación, aunque no establece expresamente una obligación general de repetir dos veces el recuento.

En caso de que surjan protestas o reclamaciones, estas deberán resolverse por mayoría y las incidencias correspondientes quedarán reflejadas en la documentación electoral.

¿Y si alguien no está de acuerdo?

La legislación electoral contempla que las reclamaciones y protestas relacionadas con la votación o el escrutinio queden recogidas en el acta de sesión. Este documento debe incluir también las resoluciones motivadas de la mesa y los votos particulares, si los hubiera.

De esta manera, las discrepancias planteadas por representantes de las candidaturas, interventores, apoderados, electores o integrantes de la propia mesa pueden quedar documentadas para su posterior examen.

Asimismo, la ley establece que las papeletas declaradas nulas o aquellas que hayan sido objeto de alguna reclamación no deben destruirse. Los miembros de la mesa tendrán que firmarlas y adjuntarlas al acta de sesión, que se incorporará a la documentación electoral.

El resto de las papeletas se destruirá en presencia de los asistentes, tal y como establece el procedimiento oficial.

¿Quién revisa las reclamaciones?

Las discrepancias que queden documentadas pueden ser examinadas posteriormente durante el escrutinio general, que corresponde a la Junta Electoral competente. En las elecciones generales, esta función recae en las juntas electorales provinciales.

Según el artículo 103 de la LOREG, el escrutinio general comienza el quinto día posterior a la votación. Por tanto, en las elecciones del 29 de noviembre de 2026, este procedimiento arrancará el viernes 4 de diciembre.

Durante esta fase, la Junta Electoral examina la documentación remitida por las mesas y realiza las operaciones de escrutinio previstas legalmente. También existen procedimientos para plantear y resolver reclamaciones, aunque la revisión de los resultados está sujeta a los límites establecidos por la legislación electoral y no implica repetir automáticamente el recuento de todas las papeletas.