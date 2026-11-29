Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2026 en La Rioja.

Antena 3 Noticias te ofrece en tiempo real el escrutinio de la jornada electoral del 29N para que puedas conocer al momento quién está ganando las elecciones generales.

Resultados de las Elecciones Generales 2026 en La Rioja

29N Elecciones 29N CONGRESO

SENADO ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 19:35 h. La Rioja Congreso

La Rioja

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La Rioja DATOS PACTOS EN DISPUTA Escaños por partido, porcentaje y votos Partido Escaños % Votos Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio: Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños. Podemos: Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1), Barcelona (1), Murcia (1), Las Palmas (1) y Granada (1). PP: Se comparan los escaños de UPN y del PP, es decir, 138 escaños. Resumen del escrutinio: Participación 0% 70,2 % Votos contabilizados: 0 0,00% Abstenciones: 0 0,00% Votos en blanco: 0 0,00% Votos nulos: 0 0,00%

Además del recuento de votos, podrás seguir todos los datos de la jornada electoral en La Rioja: el % de la participación, el número de votos en blanco, las abstenciones y los votos nulos.

Todo ello podrás compararlo con los datos conseguidos el pasado 23 de julio de 2023, fecha en la que se celebraron las últimas elecciones generales en España, y así conocer la evolución y el cambio que se ha producido en tu provincia.

Resultados de las Elecciones Generales 2023 en La Rioja

En las elecciones generales de 2023 en la provincia de La Rioja, el Partido Popular (PP) fue el claro ganador al obtener 79.113 votos, lo que supuso un 45,66 % del total.

El PSOE consiguió el 35,73% de los votos, Vox 9,74% y Sumar un 6,53% de los votos (11.320 votos).