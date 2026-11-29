Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2026 en Cantabria.

Antena 3 Noticias te ofrece en tiempo real el escrutinio de la jornada electoral del 29N para que puedas conocer al momento quién está ganando las elecciones generales.

Resultados de las Elecciones Generales 2026 en Cantabria

29N Elecciones 29N CONGRESO

SENADO ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 19:35 h. Cantabria Congreso

Cantabria

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Cantabria DATOS PACTOS EN DISPUTA Escaños por partido, porcentaje y votos Partido Escaños % Votos Ver detalles: Frente Amplio, Podemos, PP y UPN Frente Amplio: Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños. Podemos: Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1), Barcelona (1), Murcia (1), Las Palmas (1) y Granada (1). PP: Se comparan los escaños de UPN y del PP, es decir, 138 escaños. Resumen del escrutinio: Participación 0% 69,9 % Votos contabilizados: 0 0,00% Abstenciones: 0 0,00% Votos en blanco: 0 0,00% Votos nulos: 0 0,00%

Además del recuento de votos, podrás seguir todos los datos de la jornada electoral en Cantabria: el % de la participación, el número de votos en blanco, las abstenciones y los votos nulos.

Todo ello podrás compararlo con los datos conseguidos el pasado 23 de julio de 2023, fecha en la que se celebraron las últimas elecciones generales en España, y así conocer la evolución y el cambio que se ha producido en tu provincia.

Resultados de las Elecciones Generales 2023 en Cantabria

En las elecciones generales de 2023 en la provincia de Cantabria, el Partido Popular (PP) fue el claro ganador con 145.937 votos, lo que supuso un 42,09 % del total.

Siguiendo con los resultados, el PSOE consiguió el 33,33% de los votos, Vox un 14,07% y Sumar un 8,44% del total (29.270 votos).