Chacón se une a la corriente de militantes del PSOE que piden perdón en un vídeo

La ex ministra de Defensa Carme Chacón ha considerado que "es imprescindible" reconocer ante la ciudadanía que hay cosas en las que el Gobierno socialista se equivocó, en la línea de un vídeo difundido por un grupo de militantes anónimos, que piden perdón por algunos errores de la pasada legislatura.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Chacón ha advertido de que los ciudadanos no volverán a confiar en los socialistas si éstos no son capaces de admitir sus errores. "Hay cosas que hicimos bien y hay cosas que hicimos mal", ha señalado, antes de subrayar: "La gente no volverá a confiar en nosotros si no somos capaces de decirles que hay cosas en las que nos hemos equivocado".

Con estas palabras ha respondido al ser preguntada sobre el vídeo difundido hoy por un grupo anónimo de militantes socialistas, en el que bajo la premisa de que "el tiempo no lo cura todo", piden perdón por algunos errores de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero que, a su entender, han distanciado al PSOE de la sociedad.

"Militantes del PSOE para que todo cambie" es el título de este corto, en el que varias personas que aseguran estar afiliadas al PSOE se dirigen en primera persona a la ciudadanía para disculparse, por ejemplo, por la reforma exprés de la Constitución para fijar un techo de gasto a las administraciones o por los recortes de mayo de 2010 que incluían la congelación de las pensiones.

También ha sido preguntada por el vídeo la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien ha asegurado tener "un buen manual" con una revisión de los errores cometidos cuando gobernaban, pero también de las cosas de las que los socialistas se sienten orgullosos.

Como promotora del manifiesto "Yo también estuve allí", impulsado en diciembre pasado por una veintena de ex secretarios de Estado y altos cargos de Zapatero en el marco de la disputa entre Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba para liderar el PSOE, Rodríguez ha resaltado que en la anterior legislatura se impidió que España tuviera que ser intervenida.

Y que durante los dos mandatos de Zapatero se consiguieron logros que ahora están siendo "arrebatados, suprimidos y vulnerados" por el Ejecutivo del PP.

Ha enfatizado también que los socialistas están reconociendo sus equivocaciones, como cuando hace algunas semanas presentaron una proposición de ley antidesahucios y admitieron que se equivocaron al no haber legislado sobre este asunto en el pasado.

Ahora bien, ha sido tajante al aseverar que el PSOE está actuando en consecuencia: "Nadie puede reclamarnos que no hagamos una revisión crítica, porque la hacemos, pero acompañada de una reafirmación de cosas por las que hemos trabajado y de los logros", ha dicho.