Chacón dice a Rubalcaba que no quiere estar en la Ejecutiva Federal del PSOE

Tras la elección de Alfredo Pérez Rubalcaba como nuevo secretario general del PSOE, la gran incógnita es saber quiénes formarán parte de la nueva Ejecutiva Federal del partido. Más allá de los discursos, esta es la primera prueba de fuego para saber si los partidarios de Carme Chacón se quedan fuera o no del nuevo aparato del PSOE.

Chacón salió poco después de las once de la noche del sábado del hotel Renacimiento de Sevilla junto al secretario general de Castilla La Mancha, José María Barreda.

Chacón había mantenido mantenido un encuentro con el nuevo secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el que le trasladó que no quería estar en ningún cargo del partido, ni tampoco en la Ejecutiva Federal, pero sí le pidió que integrara en los órganos de dirección a la gente que la había apoyado como candidata para la secretaría general.



Tras este encuentro, Chacón se vio con destacados dirigentes socialistas que le han dado su respaldo en su carrera por la secretaría general del partido y les explicó la conversación que había mantenido con Rubalcaba.



Después ha optado por irse, aunque el Congreso continúa aún con la reunión del Plenario para debatir las ponencias que previamente han pasado por las comisiones respectivas y a las que se han incorporado numerosas enmiendas.

Patxi López parece fijo

El lehendakari, Patxi López, se ha mostrado satisfecho por la elección de Alfredo Pérez Rubalcaba como nuevo secretario general del PSOE y por el "ejercicio democrático ejemplar" de todo el partido, y ha dicho estar dispuesto a escucharle si le ofrece formar parte de la Ejecutiva.



López no ha querido pronunciarse sobre las especulaciones que le sitúan en un lugar importante de la nueva Ejecutiva Federal y ha asegurado que todavía no ha recibido ningún ofrecimiento.



"Las noches de los sábados en los congresos del PSOE son largas, pero todavía no han empezado", ha apostillado, antes de añadir: "Ya hablaríamos", al ser preguntado si aceptaría algún cargo orgánico en la dirección federal del partido.

A su entender, el nuevo secretario general ha marcado "muy bien" las coordinadas en las que tiene que moverse el PSOE, que son cambio, unidad y trabajo.



Y, sobre todo, ser capaces a partir de mañana de proyectar "lo que es esa propuesta socialista para la sociedad española, que es lo que están esperando" los ciudadanos.Una vez elegido el secretario general, ahora lo que tienen que hacer los socialistas es formular propuestas para resolver los problemas de la gente.

El perfil propio del PSC

Es tradicional que el PSC tenga dos representantes en la Ejecutiva Federal y Pere Navarro, líder del PSC, ha recordado que en la dirección del PSOE siempre ha habido representación catalana, "y no tengo ninguna duda de que seguirá", ha dicho.

Griñán no cree que su posición se debilite

El secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha descartado que su posición quede debilitada tras la apuesta que gran parte del PSOE-A, en concreto, cinco direcciones provinciales o su secretaria de Organización, Susana Díaz, hicieron por Carme Chacón como secretaria general del PSOE.



El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que tanto él como la mayoría de los delegados extremeños le han respaldado y que es capaz de impulsar "un proyecto de mayorías".



Sobre la presencia de extremeños en la futura Ejecutiva del PSOE, Fernández Vara ha dicho que ahora es así y que espera que esto siga así".