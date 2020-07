Cerrada la causa contra 'Iñaki de Rentería' por el secuestro de Ortega Lara

Pedraz ha tomado esta decisión después de tomar declaración este lunes a uno de los secuestradores de Lara, el miembro de ETA Jesús María Uribecheberría, que aseguró en una declaración policial que 'Iñaki de Rentería', utilizaba el alias 'Gorosti' y ordenó prolongar el secuestro un año a pesar del patente estado de debilidad del funcionario de prisiones tras seis meses retenido.

No obstante, Uribecheberría no ha confirmado ante el juez este testimonio por lo que Pedraz considera que "no se sigue en modo alguno" de sus palabras la participación de 'Rentería' en el secuestro. Esta decisión supone una confirmación total de la libertad del ex jefe de ETA.

Uribecheberría ha manifestado hoy que 'Rentería' no tenía nada que ver con el secuestro del funcionario de prisiones y ha añadido que no conoce a nadie con el alias 'Gorosti'.

El juez central de Instrucción número 1 investiga al histórico etarra por ordenar la prolongación del secuestro del funcionario de prisiones en julio de 1996.