La cercanía de una tercera ola pone en peligro el plan de Navidad

La tasa de incidencia de coronavirus en España lleva 3 días al alza y todo apunta a que la tendencia descendente de la curva de contagios que experimentaba nuestro país en las últimas semanas puede estar cambiando con las Navidades a la vuelta de la esquina. El temor a una tercera ola que algunos expertos vaticinan más dura que la segunda hace plantearse si el Plan de Sanidad se ha quedado obsoleto antes de haber entrado en vigor.

Con el fin de analizar si es necesario endurecer las restricciones frente a la pandemia del coronavirus para las fiestas de Navidad, Sanidad y las comunidades mantienen hoy una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud.

El Plan de Sanidad que se consensuó con las autonomías incluía el cierre perimetral de todas las comunidades desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero, contemplando la excepción de poder viajar para reunirse con familiares y allegados en las celebraciones de Nochebuena y Nochevieja. Además el toque de queda se amplía hasta las 01:30 horas de la madrugada el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Debido al empeoramiento de los datos de los últimos días, muchas comunidades están ya ajustando las medidas para las fiestas navideñas. Baleares por ejemplo ha adelantado a las 22:00 horas el toque de queda hasta el 28 de diciembre.

Aragón ha suprimido de las excepciones navideñas la calidad de "allegado" y en la Comunidad Valenciana ha anunciado la prolongación del cierre perimetral de la comunidad hasta el 15 de enero.

Algunos expertos han alertado de que la tercera ola del coronavirus podría comenzar en Navidad, un escenario que ya contemplan algunos métodos matemáticos y que preocupa a las autoridades sanitarias. De hecho debido a la presión de algunos países la Agencia Europea del Medicamento ha adelantado su reunión para aprobar la vacuna de Pfizer del 29 al 21 de diciembre con lo que las primeras vacunas en Europa podrían suministrarse antes de finales de año.

El doctor Tato Vázquez Lima, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias no tiene duda de que tendremos tercera ola después de Navidades, pero la intensidad de esa ola "está en nuestras manos. Si conseguimos controlar el número de contagios, esa tercera ola no tendrá una intensidad suficiente. Si no conseguimos controlar el número de contagios, tendremos una tercera ola probablemente más dura inclusa que la segunda".

Europa se blinda para evitar una tercera ola

Alemania amanece este miércoles confinada de nuevo después de los preocupantes datos epidemiológicos de los últimos días. En las últimas 24 horas registró un nuevo máximo de víctimas mortales con covid-19 en toda la pandemia, con 952 muertes.

Merkel ha decretado en el país el cierre tanto de colegios como de comercios no esenciales hasta el 10 de enero. Se permiten reuniones de cinco adultos, que se amplía a nueve en Nochebuena y Navidad, aunque el gobierno alemán ha pedido a la población que evite cualquier contacto y salida que no sea necesaria.

En Reino Unido, las autoridades han decretado como riesgo muy alto, de nivel 3, en algunas zonas británicas, entre ellas la capital. A partir del miércoles, cierran bares y restaurantes, los encuentros con personas de diferentes hogares no podrá ser superior a 6 y sólo se permitirán en el exterior.

Conte ha anunciado también severas restricciones para Italia