Tato Vázquez Lima: "No tengo duda de que habrá tercera ola de coronavirus y puede ser más dura que la segunda"

El doctor Tato Vázquez Lima, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias responde en directo a las preguntas de Mónica Carrillo y Matías Prats sobre el coronavirus, la situación actual en España y qué se puede hacer para que no empeore.

¿Cree que es posible que a finales de verano hayamos alcanzado la inmunidad de rebaño?

Vacunar a toda la población es una logística que requiere muchos recursos humanos y muchos tiempo, por lo que es un deseo que tenemos todos pero lo veo complicado.

¿Ve factible que en enero empiecen las vacunas en Galicia?

La campaña de vacunación depende de las comunidades autónomas, pero una vez que reciban desde Sanidad los suministros de dicha vacuna. Cuando tengamos conocimiento de qué cantidad de vacunas vamos a recibir y en qué fecha, podremos planificar la vacunación en cada una de las comunidades autónomas.

¿Cuál es la situación ahora mismo en los hospitales?

Está claro que hay un repunte y lo estamos viendo en distintas comunidades. El ejemplo de los repuntes lo hemos tenido muy recientemente en Estados Unidos con el Día de Acción de Gracias. Que estos repuntes sean mayores o menores después de lo que pase en Navidades está en nuestra mano y depende de la prudencia y responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros. Existe un repunte en estos días, existe un repunte de los casos en UCI y existe un aumento en la presión de los servicios de urgencias.

¿Nos puede dar un consejo para poder evitar esos contagios?

Por encima de todo las medidas básicas, como la mascarilla en los intervalos en los que no estamos comiendo, distancia de seguridad, higiene de manos y ventilación. Por favor, intenten que las cenas sean en su núcleo de convivencia, en la burbuja que les va a proteger, y evitemos esas rotaciones de ir de una casa a otra en las fiestas señaladas porque es una bomba de transmisión. El mejor regalo que nos podemos dar todos estas Navidades es citarnos todos para dentro de unos meses para que nos encontremos con todos nuestros seres queridos sin que falte ninguno.

¿Cree que será posible parar la tercera ola?

No tengo ninguna duda de que tendremos tercera ola después de Navidades, pero la intensidad de esa ola está en nuestras manos. Si conseguimos controlar el número de contagios, esa tercera ola no tendrá una intensidad suficiente. Si no conseguimos controlar el número de contagios, tendremos una tercera ola probablemente más dura inclusa que la segunda.

¿Qué podemos hacer para frenarla?

Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Pensemos que estamos haciendo una inversión de cara al futuro. Por eso, realmente está en nuestra mano controlarlo y la población tiene que ser cómplice de los sanitarios.