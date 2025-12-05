Las contradicciones de Mazón: los mensajes muestran que conocía la gravedad de la DANA antes de la comida con Vilaplana

El entonces president de la Generalitat el día de la DANA, Carlos Mazón, respondió con un "cojonudo" al WhatsApp que la exconsellera Salomé Pradas le informaba que lo que más preocupaba en ese momento era, entre otras zonas, el barranco del Poyo. Según se muestra, la conversación ocurrió a las 13:03 horas del 29 de octubre, el día de la DANA.

Estos mensajes son muy importantes y graves para el expresidente Mazón. Este cruce de mensajes confirma que Mazón conoció a las 13:03 horas el peligro en el barranco del Poyo a pesar de que el expresident lo haya negado en varias ocasiones. En la propia Comisión de Investigación del Congreso, Mazón aseguraba que nadie sabía a las 19:45 horas que la gente se estaba ahogando. Sin embargo, un minuto después, a las 13:04 horas, Pradas advierte a Mazón de "varios rescates con helicóptero".

"Han habido varios rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón", a lo que respondió Mazón media hora más tarde, a las 13:34 horas, de forma breve: "Cojonudo".

Pradas también informa a las 16:28 horas de un muerto en Utiel y poco más tarde de un centenar de personas para rescatar. "A las 19:43 horas nadie sabía que la gente se estaba ahogando", afirmó Mazón en la Comisión de Investigación.

Le informa igualmente de que se había declarado la alerta hidrológica "en municipios de esa zona". Asimismo, añadió que "hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por temporal marítimo".

A continuación el entonces president añade un "bieeeennnnn" al anuncio de la consellera de un preacuerdo con los Bomberos Forestales.

Barranco del poyo

Los mensajes también desmienten la versión de Mazón sobre que nadie le alertó sobre el barranco del Poyo. Sin embargo, en los mensajes se muestra que Pradas le escribió que estaba en contacto con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y que "lo que más preocupaba ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo (sic) y Río Magro".

La exconsellera le comentó la situación de la emergencia, las alertas y fenómenos costeros. Asimismo, le habló de rescates e intervenciones.

Mensajes a las 11:32 horas

El documento remitido por Pradas al juzgado recoge que la primera comunicación entre ambos es a las 11:32 horas. La exconsejera envía entonces a Mazón un texto con apuntes sobre cómo actuar ante la catástrofe.

La revelación de que Mazón conocía desde la mañana del día de la DANA la dimensión de la tragedia desmonta la teoría del apagón informativo que ha mantenido durante un año el expresidente.

