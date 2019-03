Los 14 activistas del colectivo prosaharaui Sáhara Acciones que fueron arrestados el sábado por la Policía marroquí se encuentran ya a bordo de un ferry español que zarpará esta misma noche hacia Gran Canaria.

Los activistas se han trasladado en coches de alquiler desde la Casa de España hasta el puerto de El Aaiún, situado a 22 kilómetros de distancia, acompañados por personal diplomático español.

Anselmo Fariñas, uno de los canarios que fueron detenidos la tarde del sábado en El Aaiún durante una concentración independentista, había asegurado que se encuentran "bajo arresto domiciliario" en la sede de Casa España en la antigua colonia española del Sáhara Occidental. Este punto fue desmentido por el ministerio que dirige Miguel Ángel Moratinos. Exteriores asegura que los activistas se encuentran allí por voluntad propia a la espera de coger el barco que esta noche les llevará a Canarias.

Fariñas expresó su preocupación por lo que pueda pasarles hasta que embarquen y lleguen al archipiélago canario. "La Embajada española no nos ha dado garantías. Lamentamos que nuestra situación particular esté ocultando el día a día de la población saharaui. Nosotros no queremos ser protagonistas, pero no nos podemos desentender de nuestra seguridad, y es que ningún responsable del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros", denunció.

"España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental y, como tal, el Gobierno de España es responsable de lo que nos ocurra aquí", advirtió Fariñas.

DETENIDOS EN UNA MANIFESTACIÓN



Los detenidos, miembros de la asociación 'SáharAcciones' habían convocado, sin autorización gubernamental, una concentración a las 18.30 horas del sábado (19.30 horas en la España peninsular) en una avenida de El Aaiún. Cuando los once participantes en el acto desplegaron pancartas prosaharauis, agentes de Policía de paisano marroquí cargaron contra ellos y les arrestaron, según denuncian.