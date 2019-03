El caso Malaya queda visto para sentencia

Tras cinco meses y 27 sesiones, el juicio queda visto para sentencia. Isabel Pantoja era la primera en llegar y lo hacía junto a su abogado que ha defendido la absolución de la tonadillera.

Asegura que no se ha inspeccionado ni a ella ni a sus sociedades y que el informe de la Agencia Tributaria es tendencioso. Pantoja ha ejercido su derecho a la última palabra para suscribir la defensa de su letrado.

La Fiscalía pide para ella tres años y medio de prisión y una multa de más de tres millones y medio de euros. Para Julián Muñoz siete años y medio de cárcel, siete de inhabilitación por blanqueo de capitales y una multa de casi siete millones de euros.

El ex alcalde de Marbella no ha querido hablar, pero sí lo ha hecho su ex mujer, Mayte Zaldívar, que se ha declarado inocente y ha insistido en que siempre pensó que el dinero era lícito.

Sin embargo, la Fiscalía mantiene que tanto ella como Isabel Pantoja eran perfectamente conocedoras del origen de ese dinero. El juicio por el blanqueo de capitales ha terminado a la espera de que el juez dicte sentencia.