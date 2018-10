Casado recuerda que es susceptible de ilegalización "cualquier partido que aliente la violencia, no la condene o la justifique"

EN UN FORO

El líder del PP ha recalcado que "no es admisible que la CUP, ERC o el PDeCAT no estén condenando" las "agresiones intolerables" que se están produciendo en Barcelona. En este sentido, planea promover una reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos pero aclara que él no propone "la ilegalización de ningún partido".