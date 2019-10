Casado insta a Sánchez a activar la Ley de Seguridad Nacional ante los altercados en Cataluña

Más información Cargas policiales en Barcelona contra los manifestantes

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha instado, a través de su cuenta oficial de Twitter, al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a activar la Ley de Seguridad Nacional ante los violentos disturbios en Cataluña. "Ante los violentos disturbios que elevan la tensión en Cataluña, Sánchez debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que ningún Cuerpo policial esté sujeto a directrices de los independentistas y se proteja su integridad", afirma Casado en un tuit.

El líder de los populares añade que "es urgente garantizar la seguridad y el orden público". Casado ha hecho público su tuit después de que el Eixample de Barcelona se haya transformado esta noche en el escenario de una batalla campal entre agentes de seguridad y grupos violentos de manifestantes que han quemado mobiliario urbano, construido barricadas y prendido hogueras.

Inés Arrimadas, diputada de Ciudadanos, ha respondido, desde su cuenta de Twitter, a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que ha dicho que "intentemos entre todos que las cosas sean lo más seguras y lo más cívicas posible". Algo que no ha gustado a la diputada y ha señalado que "lo que está pasando en Barcelona no es 'razonable' ni normal. Los catalanes no podemos vivir en una tierra donde los violentos imponen su ley. Sánchez tiene que actuar inmediatamente para protegernos no sólo de los radicales sino del Govern que les alienta".