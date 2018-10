Casado exige a Sánchez aplicar el 155 tras el apoyo de Torra a la "kale borroka" de los CDR

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya no tiene "excusa" para no activar de nuevo el artículo 155 de la Constitución tras las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, alentando la "kale borroka" de los Comités de Defensa de la República (CDR).

A su entender, si no lo hace debe convocar elecciones, ya que si no será "cómplice de los golpistas" y quedará "inhabilitado" para gobernar España. Así se ha pronunciado Casado después de que Torra haya reivindicado este lunes el referéndum del 1 de octubre celebrado hace un año y haya dedicado unas palabras a los CDR, a los que les ha dicho: "Apretad, hacéis bien en apretar".

El presidente del PP considera que Torra está apoyando la "kale borroka" de los CDR. Coincidiendo con el aniversario de la consulta ilegal del 1 de octubre, esos comités han cortado carreteras y vías de tren y han quitado la bandera de España de la Generalitat en Girona por la fuerza.

Por eso, Casado ha emplazado al presidente del Gobierno a aplicar el artículo 155 en Cataluña. "Sánchez ya no tiene excusa para no activar el artículo 155 o convocar elecciones generales. Si no, o es un incompetente o es cómplice de los golpistas, y en ambos casos queda inhabilitado para gobernar España", ha asegurado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.