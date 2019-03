Se trata de una campaña de apoyo a las agentes de la Policía Nacional tras los ataques que han sufrido en la frontera entre Melilla y Marruecos.

Fuentes del sindicato han explicado que su intención es que este cartel se convierta en la proclama del acto de homenaje a las mujeres de la Policía Nacional que se está preparando en la ciudad autónoma a principios del próximo mes de octubre.



Las citadas fuentes han señalado que desde que comenzaron los ataques a las agentes en Melilla han recibido un gran número de carteles elaborados por ciudadanos de la ciudad para contrarrestar a los colocados por activistas marroquíes en la 'zona de nadie' de la frontera, en los que se podían ver fotomontajes vejatorios para las agentes.



Así pues, muchos ciudadanos elaboraron los suyos propios en defensa de las agentes y los enviaron a la Policía Nacional. El SUP, según las fuentes, eligió la imagen que más le gustó para distribuirlo por todo el país a través de los comités del sindicato.



En la ciudad autónoma se difundirán carteles con la leyenda "Melillenses: vamos a darles un abrazo", mientras que en el resto del país se añadirá la palabra "españoles". El cartel estará a disposición de "cualquier persona que esté de acuerdo con defender a las compañeras de Melilla que han sido agredidas", han explicado las fuentes consultadas.

LAS AGENTES DE POLICÍA NO SE RINDEN

Las agentes de Melilla ya han asegurado, a través de su representante, que no piensan abandonar su puesto de trabajo porque esto significaría tirar la toalla. No hablan a la cámara y ni siquiera han querido defenderse de esas denuncias de supuestas agresiones racistas a ciudadanos marroquíes. Eso sí, aseguran que no piensan perder esta batalla.