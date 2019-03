Carmona: "Invito al PP de Madrid a que no lleve ningún imputado en sus listas"

El candidato a la Alcaldía de Madrid por el PSOE ha recordado que los populares madrileños "van a llevar imputados en sus listas", como es el alcalde de Brunete, imputado por cohecho y prevaricación. Por ello, ha dicho que no le va a temblar el pulso con la corrupción, y ha asegurado que "si yo fuera imputado por un delito, me iría a mi casa". Explica que no pactará "nunca" con el PP, tampoco con 'Ahora Madrid', y de Ciudadanos ha dicho que matiene una excelente relación con Rivera y coincide con él "en muchísimas cosas".

