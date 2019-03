Carmena crea una web para "rectificar y matizar" las informaciones periodísticas

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado la página web Madrid Versión Original (madridvo.madrid.es), con la que quiere dar al ciudadano la "información original" que dio lugar a las noticias publicadas por los medios, que "en su recorrido se ha modificado y contiene datos que no son exactos o son matizables".

Por medio de un comunicado, el consistorio ha dado a conocer esta web, que se suma "a los canales que ofrecen información sobre la actividad municipal directamente a la ciudadanía". Una web, creada por la Dirección General de Comunicación del Ayuntamiento, que "permite a los ciudadanos y a los medios de comunicación encontrar la información original que dio lugar a una noticia que en su recorrido se ha modificado y contiene datos que no son exactos o son matizables".

La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, después de participar en la reunión de la Mesa de Coordinación del Plan de Seguridad para la Cañada Real, ha defendido esta iniciativa, que ha considerado "creativa", y ha negado que desconfíe de los periodistas, de quienes ha dicho que son "fundamentales" y tienen una "función esencial". "La necesidad de estar buscando constantemente instrumentos que mejoren las informaciones que entre unos y otros nos cruzamos es fundamental", ha considerado la alcaldesa.

En su nota, el Ayuntamiento de Madrid explica que se trata de "una web basada en datos contrastables y oficiales, que no está abierta a opinión ni es un espacio de debate" y afirma que la página está "a disposición de todos los grupos municipales con el fin de asegurar una información municipal completa, veraz y transparente".

Los ciudadanos podrán participar en esta web a través de una dirección de correo a la que se pueden enviar dudas sobre informaciones supuestamente erróneas, aclaraciones y sugerencias; además, sus contenidos podrán seguirse en Twitter . Con este nuevo canal el Ayuntamiento quiere "facilitar" el trabajo con los medios de comunicación, "que podrán consultar la versión del Ayuntamiento ante publicaciones de información relativa al consistorio". Recalca que, de todas formas, "todas las vías de contacto con periodistas continuarán abiertas para trabajar con mayor agilidad a la hora de reportar sobre las actividades del Ayuntamiento y responder a consultas concretas".

"Los espacios para las preguntas y respuestas son, como siempre, las ruedas de prensa y otras vías de comunicación de los medios con el Ayuntamiento; también los plenos, abiertos a las intervenciones, preguntas y réplicas de representantes políticos y de la ciudadanía", asegura. Junto con esta web, el Ayuntamiento ha abierto una página en Facebook y un perfil en Instagram, redes sociales en las que, hasta el momento, no contaba con presencia institucional.

Así, la página de Facebook es un canal de noticias municipales y el perfil de Instagram tiene el objetivo de hacer más cercano, accesible y transparente el trabajo de todos los concejales, según el Ayuntamiento. "Todas estas iniciativas, que se verán complementadas y reforzadas con un rediseño de la página web oficial (madrid.es) a medio plazo, tienen como objetivo mejorar los canales directos de información para las vecinas y vecinos de Madrid y promover la transparencia", insiste.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) instará al Ayuntamiento de Madrid a que cierre la web 'VO', según ha adelantado hoy su vicesecretario Nemesio Rodríguez, quien ha calificado el portal de "inoportuno" y ha afirmado que el Gobierno de Carmena "no puede pretender que su verdad sea la única verdad". "No se pueden crear medios que desmientan a otros medios", ha apuntado Rodríguez, quien ha sostenido que ya están los tribunales para decidir cuándo se vulnera el derecho de rectificación y ha recordado que la legislación tiene cauces establecidos para que se pueda ejercer ese derecho. Ha subrayado que los periodistas "están cumpliendo su trabajo" mientras difundan informaciones veraces, de interés general y debidamente contrastadas, por lo que ha reiterado que el Consistorio "no puede pretender que su verdad sea la única verdad".

El vicesecretario de la APM ha rechazado que la creación de la página web sea una vulneración del derecho de información ya que, ha recordado, según el artículo 20 de la Constitución, todos tenemos "derecho a emitir y recibir información", pero sí ha considerado "inoportuna" la creación de un medio para desmentir a otros medios. "El Ayuntamiento tiene derecho a un instrumento de comunicación institucional", ha precisado, al tiempo que ha insistido en que para rectificar las publicaciones de otros medios "están los tribunales"