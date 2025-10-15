Carmen Pano se niega a comparecer en el Senado pero se ratifica en sus declaraciones judiciales

La empresaria, imputada en el caso hidrocarburos y testigo en el caso Koldo, aseguró en el Tribunal Supremo haber entregado dos bolsas con 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE.

Era una posibilidad, una vía a la que se habían acogido antes otros comparecientes en la comisión del caso Koldo, y que hoy se ha repetido. Se esperaba ver cómo Carmen Pano resolvía las dudas de los miembros de los senadores, sus preguntas, pero finalmente, poco ha respondido.

A las primeras preguntas de la senadora de UPN, María Caballero, la empresaria Carmen Pano ha hablado apenas poco más de un minuto para anunciar que no iba a prestar declaración por "indicación" de sus letrados. Creen que le puede perjudicar en los procesos judiciales en los que está envuelta, en el caso hidrocarburos Pano está investigada, y en el caso Koldo, es testigo.

Se ratifica en sus dos declaraciones previas

Aunque eso sí, en esta breve declaración ha aprovechado para ratificarse en las dos declaraciones que ha prestado en este proceso, tanto en la Audiencia Nacional, como en el Tribunal Supremo. En este último, como testigo, aseguró haber entregado dos bolsas con 90.000 euros en efectivo, en la sede del partido socialista, en la madrileña calle de Ferraz.

Dicho esto, los senadores han continuado su interrogatorio, sin obtener respuesta de Pano más allá de frases breves en un par de ocasiones. Y algún gesto de asentimiento, que se ha producido cuando UPN o el PP le han preguntado si se ratificaba en sus declaraciones, como había dicho previamente en su introducción inicial.

Incluso, hemos visto como reaccionaba con asombro cuando el senador del PSOE encargado de hacer las preguntas hoy en esta comisión le ha recordado que "mentir es un delito como testigo". Desde el PSOE además han añadido que el partido "no se ha beneficiado de la trama", más bien han dicho dentro de la sala, al contrario.

Creen que el PSOE ha sido falsamente relacionado con un caso en el que actuaban los intereses personales. Y también ha mandado un mensaje al PP, que ha respondido con ironía diciendo que si mentir fuese un delito Pedro Sánchez ya estaría condenado.

