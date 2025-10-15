Mañueco presenta los Presupuestos de Castilla y León para 2026: 15.715 millones, un 8% más que en 2024

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, que ascienden a 15.715 millones de euros. La cifra supone un incremento del 8% respecto al presupuesto de 2024 y busca situar a la región entre las tres primeras de España en políticas públicas, económicas y sociales.

Mañueco ha definido estas cuentas como "realistas y expansivas", y ha invitado a los grupos parlamentarios a respaldarlas en las Cortes. "Es el momento de demostrar el compromiso real con Castilla y León", ha señalado, apelando al consenso político a pocos meses de las elecciones autonómicas.

Menos impuestos y más inversión

El presidente ha destacado que la comunidad mantiene los impuestos más bajos de su historia, tras 34 rebajas fiscales aplicadas durante sus gobiernos. En total, los presupuestos contemplan 778 millones en bonificaciones fiscales que beneficiarán a más de 600.000 contribuyentes.

Además, se incrementan las inversiones productivas hasta los 2.549 millones de euros, con el 56% de ese gasto destinado a crear empleo y dinamizar la economía. De esa cantidad, 1.195 millones serán gestionados directamente por la Administración autonómica y 530 millones por empresas públicas, lo que supone un aumento superior al 70%.

Apoyo a familias y autónomos

Entre las novedades, se crea un bono de 300 euros para autónomos con el fin de compensar la subida de cuotas aprobada por el Gobierno central. También se duplican las ayudas por nacimiento, que pasarán a un máximo de 5.000 euros por hijo, y se amplían los bonos infantiles para que todas las familias puedan acceder a ellos.

El presupuesto para vivienda crece más del 80%, alcanzando los 300 millones de euros. Se construirán 1.700 viviendas públicas y se ampliarán las ayudas al alquiler, que podrán cubrir hasta el 75% de la renta.

Más recursos sociales y medioambientales

Las cuentas también incluyen 2 millones de euros para pacientes con ELA, ayudas a mayores para adaptar sus baños y un refuerzo de las políticas medioambientales, especialmente en prevención de incendios. Además, se mantienen los planes de apoyo a la ganadería extensiva y al ovino, y se amplían las ayudas a bares en pueblos pequeños, una medida que busca sostener la vida rural.

El presidente ha señalado que estos presupuestos reflejan una apuesta por los servicios públicos y el crecimiento económico sostenido. Sin medidas tributarias nuevas y con mayor inversión, la Junta aspira a consolidar lo que Mañueco ha llamado "una Castilla y León moderna, viva y con futuro".