El PSOE denuncia que Ayuso “ha mentido” sobre el fiscal general del Estado

La portavoz socialista aseguró que lo único que ha hecho Álvaro García Ortiz es "defender la verdad".

Tania Taboada
Publicado:

La portavoz adjunta, Enma López, ha avanzado que se está probando que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "ha mentido" para atribuir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una persecución a su pareja, lo que dijo que es "indignante".

López respondió así sobre los vídeos que se han filtrado a varios medios de comunicación sobre las declaraciones en sede judicial acerca del caso de la presunta filtración de datos privados de la pareja de la mandataria madrileña.

En ellos, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reconoce que fue la intuición y la experiencia lo que le llevó a concluir que hubo órdenes de superiores para que se impidiera alcanzar un acuerdo sobre el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. "Estamos ante algo verdaderamente grave, que es cómo desde una institución, desde la Comunidad de Madrid, se ha salido a mentir y a defender a Alberto Quirón", lamentó López, quien recordó que Ayuso manifestó que a su pareja se le había hecho una "inspección fiscal salvaje" y faltó "el respeto" a funcionarios de Hacienda y de la Fiscalía.

La dirigente socialista ligó la relación de la pareja de Ayuso con el grupo Quirón con el aumento de las transferencias desde la Comunidad de Madrid con contrataciones y avisó de que esta política sanitaria perjudica a la sanidad pública y aumenta las listas de espera.

Finalmente, la portavoz socialista presumió de la marcha de la economía y puso al Gobierno de España como ejemplo de “estabilidad” frente al modelo del PP y a lo que sucede en algunos países europeos. "Está fuerte, está centrado en la mayoría y aprobando medidas que de verdad benefician la vida de los españoles y de las españolas", apostilló López.

