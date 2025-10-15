Vídeo: La asistente de Ábalos tapa la cámara de Antena 3 Noticias y evita que sea grabado en su camino al Supremo

A la salida del Congreso de los Diputados, la asistente de José Luis Ábalos ha intentado tapar la cámara de Antena 3 Noticias para evitar que se grabara al exministro. Ábalos aprovechaba el inicio de la sesión de control para abandonar el edificio. Con él se ha encontrado nuestro compañero Raúl Marqueta y esto es lo que ha ocurrido cuando intentaba preguntarle cómo afrontaba su declaración. Su asistente ha tratado de impedirlo.

Ábalos se ha sentado en el banquillo junto a su abogado, con el que, según él mismo, mantiene relaciones rotas, y frente al juez que ayer le acusó de intentar dilatar el procedimiento. El exministro ha optado por no declarar, alegando indefensión. El magistrado le ha interrumpido hasta en cuatro ocasiones, recordándole que "el Supremo no es el Congreso". Tras horas de deliberación, el juez ha decidido dejarle en libertad bajo fianza, pese a reconocer indicios claros. Mañana será el turno de Koldo, en la búsqueda del presunto botín de las mordidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.