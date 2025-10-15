Un diputado del PP en Valencia se burla de un integrante de la flotilla: "Qué gordito has vuelto de Auschwitz"

En plena sesión en las Corts Valencianas este miércoles, un diputado del PP, Manuel Pérez Fenoll, ha lanzado un grito al diputado de Compromís Juan Bordera, que fue tripulante de la Flotilla Global Sumud, que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza: “Qué gordito has vuelto de Auschwitz”.

El parlamentario de los populares se ha burlado desde su escaño al inicio del pleno, mientras estaba en la tribuna de oradores la vicepresidenta Susana Camarero, que se encontraba preparada para comenzar su intervención. Ni Fenoll ni Bordera estaban participando en el debate en ese momento, y la presidenta de la Cámara, Llanos Massó, le ha pedido “silencio” para que pudiera hablar la vicepresidenta del Consell. La portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha exigido “respeto y humanidad” al PP.

Pérez Fenoll ironiza sobre el término 'genocidio' que suele atribuirse a los ataques, bombardeos, y a la masacre del ejército israelí durante la guerra con Hamás tras el acuerdo de paz que se firmó el pasado lunes en Egipto.

