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Economista, ex mano derecha de Puig: Así es Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda

El exconseller valenciano toma las cuentas públicas en un contexto económico marcado por la incertidumbre.

Arcadi España

Economista, ex mano derecha de Puig: Así es Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda | Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha designado a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda en sustitución de María Jesús Montero. El nombramiento sitúa al exresponsable de las finanzas en la Generalitat Valenciana al frente de una de las carteras clave del Ejecutivo, en un momento condicionado por la evolución del contexto internacional.

España, vinculado al proyecto político de Ximo Puig, ha desarrollado gran parte de su trayectoria en la gestión económica dentro del ámbito autonómico. Como conseller de Hacienda, fue el encargado de elaborar los últimos presupuestos del Consell del denominado Pacto del Botánico, en una etapa marcada por la pandemia y la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Perfil económico y trayectoria

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, Arcadi España inició su carrera como jefe de gabinete de Puig en la Generalitat. Cuenta además con un máster en Dirección y Gestión Pública, y ha desarrollado parte de su formación en Boston, donde perfeccionó el inglés. Posteriormente ocupó la Secretaría Autonómica de Política Territorial antes de asumir la Conselleria de Hacienda, donde sucedió a Vicent Soler.

Durante su etapa en el Gobierno valenciano impulsó una reforma fiscal de carácter progresivo y defendió la necesidad de ajustar las cuentas públicas a las demandas sociales. En ese periodo también participó en el debate sobre la financiación autonómica y la condonación de la deuda, dos cuestiones que continúan abiertas en el ámbito estatal.

Su experiencia en la negociación con socios de gobierno como Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida ha sido uno de los elementos destacados de su perfil, en un contexto en el que los acuerdos parlamentarios resultan determinantes.

Retos en el Gobierno central

El nuevo ministro llega al Ejecutivo con varios asuntos pendientes. Entre ellos, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para la legislatura, que ya estaban preparados en su fase inicial, y la adaptación de las cuentas a los efectos económicos derivados del conflicto en Irán.

Además, deberá gestionar la tramitación de la condonación de la deuda autonómica, acordada en el marco de la investidura de Sánchez, así como la reforma del sistema de financiación autonómica, aún pendiente de aprobación.

Estos retos se desarrollan bajo las limitaciones fiscales marcadas por la Unión Europea, lo que condiciona el margen de actuación del nuevo titular de Hacienda.

Antes de este nombramiento, España había ocupado el cargo de secretario de Estado de Política Territorial, como número dos del ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres. Su incorporación al frente de Hacienda refuerza el perfil económico del Gobierno en esta nueva fase.

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