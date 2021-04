La campaña electoral en Madrid y la Cumbre Iberoamericana marcan la agenda política de la semana

Esta semana política va a estar marcada por el inicio de la campaña electoral para las Elecciones a la Asamblea de Madrid que se van a celebrar el próximo 4 de mayo. Además, comienza la Cumbre Iberoamericana en Andorra y van a continuar las negociaciones para conformar el próximo Govern de Cataluña, así como el debate sobre qué va a pasar con el estado de alarma.

Primera semana de campaña electoral en Madrid. Pero el martes y el miércoles, el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno viajarán a Andorra para la Cumbre Iberoamericana, en la que también intervendrá por videoconferencia el presidente de Venezuela. Un Nicolás Maduro cuya presencia ha molestado a algunos dirigentes que preferían la presencia del opositor Juan Guaidó el denominado presidente encargado. Seguro que alguna chispa saltará en esa cumbre, aunque la mayoría asistirán de forma telemática. Solo unos pocos, entre ellos Felipe VI y Pedro Sánchez viajarán hasta el Principado.

Estado de alarma

Mientras continuará el debate sobre qué pasará después del 9 de mayo, después del estado de alarma. Se espera más presión de los presidentes autonómicos. Varias comunidades autónomas solicitan herramientas para cuando termine el estado de alarma. Por ejemplo, Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una ley para poder llevar a cabo restricciones cuando sean necesarias o que mantenga el estado de alarma. Aunque el Gobierno insiste en que hay herramientas suficientes.

Govern catalán

También del catalán pero menos. Desde las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero todavía no se ha podido conformar un Govern. Pere Aragonés se presentó la investidura pero no consiguió superarla. Por ello, Aragonés espera una respuesta de Junts para ser investido presidente. El sábado 24, podría llegar esa respuesta. Congreso de Junts Per Cat que puede desbloquear la actual situación: llevan dos meses sin gobierno. El sábado podríamos saber qué hace Junts, si se abstiene o no a esa investidura de Aragonés

Campaña electoral elecciones de Madrid

Habrá interés informativo en Cataluña y también en Madrid. Habrá muchos actos de unas elecciones, las de esta comunidad, en la que todos los líderes nacionales están echando el resto para arañar votos. De momento, las encuestas dan como vencedora a la actual presidenta, a Isabel Díaz Ayuso. Se lo contaremos, aquí, en Antena 3 Noticias.