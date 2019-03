Blanco pregunta "qué cuenta pendiente tiene Aznar con Gadafi"

El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, se ha preguntado "qué cuenta pendiente" tiene el ex presidente del Gobierno José María Aznar con el dictador libio Muamar Gadafi, y se ha referido a informaciones que apuntan a "intereses y negocios" entre familiares de ambos.

"Es la pregunta que tiene que hacerse y la vuelvo hacer: qué cuenta pendiente tiene Aznar con Gadafi para que sea el único líder europeo que sale en su apoyo", ha aseverado Blanco este lunes, en una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha criticado al presidente del PP, Mariano Rajoy, y ha aseverado que su "silencio" demuestra "complicidad o que algo trata de encubrir, precisamente, por ese apoyo tan explícito que le dio Aznar a Gadafi diciendo que era un amigo de Occidente".

Así, preguntado sobre si tiene alguna pista de cuál puede ser el nexo de unión entre ambos, ha contestado que "sí" porque "cuando se mezclan familias, amigos... surgen algunos intereses". "Hay alguna información que establece claramente algún tipo de relación, de intereses y negocios entre familiares cercanos a ambos", ha insistido.

Sobre las bombas de racimo, se remite a Chacón

Por otra parte, Blanco ha eludido contestar sobre cuál es la posición de España en Libia y sobre el hecho de que las fuerzas de Gadafi hayan atacado a la población libia con bombas de racimo de fabricación española.

"Mañana comparece la ministra de Defensa, Carme Chacón, en el Congreso y ese es el momento de despejar cualquier duda o incertidumbre sobre la posición de España en relación con la misión en Libia. En todo caso, lo importante en Libia es que la libertad y la democracia puedan triunfar", ha indicado.

En relación a la posibilidad de una debacle del PSOE en las próximas elecciones municipales y autonómicas, ha dicho que "no se va a producir" y ha añadido que los socialistas "nunca" ponen "límites" a sus victorias y que "ganar las elecciones significa ganar en número de votos, tener más concejales, más alcaldes y gobiernos autonómicos". "No hay batalla perdida más que la que no se libra y vamos a librar todas las batallas", ha concluido.