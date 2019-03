Basagoiti: "Me da pena no poder seguir apoyando de cerca a Rajoy"

Antonio Basagoiti, expresidente del PP vasco, ha señalado en una entrevista en Espejo Público que se marcha con ilusión y también con alivio. "He vivido una época un poco dramática, Bildu ha sido legalizado, ha habido un cambio de gobierno del PNV, he sufrido insultos...todo eso se va acumulando y tiene un desgaste familiar importante", afirmó.

Sobre su decisión de irse en este momento, Basagoiti señaló que era el más adecuado porque si no lo hiciera ahora, debería "profesionalizarse": "Tendría que optar a un cargo en un partido e ir en una lista electoral, y prefiero ser independiente y tener mi libertad".

"Bildu debería despedirse antes de ETA que de mí"

Aunque dijo sentirse contento por su renuncia, reconoció que le da pena no continuar por "no poder seguir apoyando a Rajoy", en una situación crítica para el presidente, en la que no puede tomar las las decisiones que quiere sino "lo que debe". El expresidente del PP ha preferido no opinar sobre los rumores de que algunos 'barones' del PP no apoyan en este momento a Rajoy. "Estoy en una posición más separada y si yo pensara directamente en alguien lo diría como he hecho siempre, pero creo que deben dar su mayor apoyo a unas reformas dificiles", dijo.

El expresidente ha valorado positivamente a su sucesora, Arantza Quiroga, de quien ha dicho que es su "relevo natural" y que aunque tiene sus popias creencias "no se las impone a nadie".

Sobre su despedida de los otros líderes políticos de la Cámara vasca, señaló que tanto Iñigo Urkullu y Patxi López han tenido halagos para él, aunque mandó un último mensaje a los representantes de Bildu: "Antes que despedirse de mí, deben despedirse de ETA".