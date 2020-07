Cospedal responde a Aguirre: "Aquí nadie está para hacer algo en lo que no crea"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha querido utilizar su intervención ante el Grupo Popular del Senado para responder, aunque sin citarla, a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmando rotunda que el Gobierno no quería subir los impuestos pero se vio obligado a hacerlo por las circunstancias y para evitar un rescate, según han informado fuentes 'populares'.

"Aquí nadie está para hacer algo en lo que no crea", ha afirmado Cospedal ante los senadores del Partido Popular, unas palabras que fuentes asistentes a la reunión interpretan como un mensaje dirigido a la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Las palabras de Aguirre ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP celebrado este lunes pidiendo aprovechar el margen de flexibilizaicón en el cumplimiento del déficit para bajar el IRPF han causado malestar en la dirección nacional del partido.

Ayer fue el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que le recordó que el Gobierno de José María Aznar tardó tres años en poder bajar los impuestos. Aguirre le ha contestado esta misma mañana responsabilizando a Montoro de la decisión de no bajar los impuestos. "Al ministro de Hacienda le gusta subir los impuestos y si no le gusta, no le disgusta tanto como a mí", ha enfatizado.