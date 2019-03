Arantza Quiroga, elegida por unanimidad presidenta del PP vasco

La nueva presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha afirmado sentirse con "respaldo y legitimidad suficientes" para liderar el partido tras ser elegida por unanimidad en el cargo y ha asegurado que el objetivo de su proyecto será el de dar "continuidad" a lo hecho por su antecesor, Antonio Basagoiti. Quiroga ha transmitido este mensaje después de ser proclamada presidenta con el voto a mano alzada de los alrededor de noventa miembros de la Junta Directiva del PP vasco, su máximo órgano entre congresos, reunida esta tarde en la sede de los populares en Bilbao.

"Después de escuchar lo que he escuchado en la Junta Directiva, creo que tengo el respaldo y la legitimidad suficientes para afrontar con garantías esta etapa", ha sentenciado Quiroga en presencia de Basagoiti, que abandona la política para incorporarse al Banco Santander en México. Ante algunas voces críticas surgidas por la rapidez con la que se ha abordado la sucesión, la nueva responsable del PP no ha considerado prioritario convocar un congreso extraordinario para refrendar su nombramiento. "Creo que tenemos otras cosas en la cabeza que un congreso, que en su momento, de una forma natural, llegará", ha dicho.

"La unanimidad la interpreto como un mandato claro de unidad, de respaldo, que asumo con gran responsabilidad. Empiezo una etapa con pleno respaldo y capacidad para ejercer la presidencia del partido del PP vasco", ha reiterado. A su juicio, "lo ideal" sería tener el aval de un congreso, pero ha recordado que el último se celebró en mayo del pasado año y que el ideario que se acordó entonces "sigue vigente".

Para Quiroga, la sucesión ha respetado los estatutos y se ha abordado de la mejor manera posible a tenor de las circunstancias "extraordinarias" que han concurrido con la marcha de Basagoiti. Quiroga ha declarado que su proyecto "no empieza hoy, sino que continúa" tras haber recibido un "gran legado" de Basagoiti -"ha dejado el listón muy alto", ha subrayado- y que su meta es seguir el mismo camino desde la "unidad".

Se ha marcado como objetivos llegar a más ciudadanos, ayudar a salir de la crisis y preservar la memoria de las víctimas de ETA. "La memoria es importantísima y tener claro lo que ha ocurrido en este país, la historia de terror de todos estos años. Eso no se puede olvidar, ni tapar, ni hacer tabla rasa", ha incidido Quiroga, quien ha señalado que el PP seguirá sin participar en la ponencia de paz del Parlamento Vasco mientras EH Bildu no condene la acción de ETA. También ha adelantado que se volcará en "garantizar la libertad de todos los vascos y la pluralidad de la sociedad vasca".

Tras casi veinte años de militante del PP, Quiroga ha dicho sentirse parte activa del proyecto heredado de Basagoiti. "Me siento parte de todos estos años y de su presidencia", ha confesado Quiroga, quien ha apuntado que aún no ha recibido la llamada del presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy.

Respecto a quienes la tildan de "ultraconservadora", en especial por sus creencias católicas, Quiroga ha dicho no verse en ese espejo. "En muchas de las cosas que leo no me reconozco en absoluto, pero entiendo que puede haber distintas percepciones. Las cosas se demuestran andando", ha señalado. Ha manifestado ser consciente de lo que representa el PP vasco y de que es un partido "abierto a todo tipo de ideas y pensamientos". Por ello, ha subrayado que el PP no necesita "grandes innovaciones" porque "tiene muy claras sus ideas".

Tras reafirmar que Iñaki Oyarzábal se mantendrá como el 'número dos' del partido como secretario general, Quiroga no ha querido avanzar si introducirá más cambios. En su última comparecencia ante los medios, Basagoiti ha desvelado que no pasa por su cabeza regresar a la política una vez que ha tomado la decisión de irse a México a la empresa privada. "No tengo pensado volver", ha asegurado. "Una vez que tomo un camino, ese camino se aborda con continuidad. No soy de estar a medias con un pie aquí y un pie allí. Voy a tener mi cabeza y mis pies en Iberoamérica, trabajando en una entidad financiera volcado en cuerpo y alma", ha añadido Basagoiti.

Tras recordar a todas las víctimas de ETA, y en especial a las que conoció, como a Miguel Ángel Blanco, Basagoiti se ha mostrado convencido de haber "dado la cara" en toda su trayectoria como político, "en la época dura y dramática" de la violencia de ETA y en el actual escenario "difícil" en lo político que atraviesa Euskadi. También ha transmitido su satisfacción por haber intentado desarrollar siempre su actividad política con "honestidad".

"Entré con un piso con una hipoteca, una Vespa y un coche. Salgo con un piso con una hipoteca, con un coche y con una motocicleta", ha apuntado. "Son los mismos bienes con los que entro y con los que salgo de la política después de 18 años", ha resumido Basagoiti, quien renunciará a su escaño el próximo jueves.