Basagoiti: "La mayoría de los vascos pasa de la huelga de hambre de los etarras"

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha asegurado, sobre la situación del preso de ETA Iosu Uribetxebarría y la huelga de hambre en solidaridad con él que mantienen reclusos etarras, que tiene la impresión de que "la inmensa mayoría de los vascos pasa de ellos".

En declaraciones a una emisora de radio, el líder del PP vasco ha abogado por que "se cumpla la ley" si se demuestra la gravedad de la enfermedad de este preso de ETA en las pruebas médicas, una ley que "no aplicó este preso a Ortega Lara -del que fue carcelero-, al que tuvo en una especie de Auschwitz de la que salió al borde de la muerte".

Por eso, ha agregado, "es una broma macabra que Uribetxebarria u Otegi hablen de humanidad, no fueron humanitarios con ninguna víctima del terrorismo y especialmente con Ortega Lara".

Respecto a la posibilidad de que voten los "exiliados" vascos que se tuvieron que ir por las amenazas de ETA, Basagoiti ha recordado que "no es una medida para mañana mismo", y ha cifrado en unas 83.000 personas el colectivo amenazado por ETA desde la transición. "Pero esto no es una cuestión de número -ha insistido-; aunque sólo fuera un vasco al que le echaron de su barrio por la amenaza de ETA, tendría derecho a votar".

Sobre las acusaciones del "pucherazo" que supondría este voto "exiliado", a juicio del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, Basagoiti ha dicho que esta posición "es de vergüenza", siendo el PNV "el que se ha beneficiado de que el PP no pueda presentar gente en muchos pueblos, el que se ha beneficiado de que yo tenga que poner (de concejal) en Ondarroa o Durango a una persona de Bilbao".

Basagoiti no pedirá elecciones anticipadas

Respecto a los próximos comicios vascos, previstos para febrero si no hay adelanto, ha dicho que él va a "trabajar por Euskadi" en los meses que quedan de legislatura y no va a pedir más elecciones anticipadas, de manera que "sean cuando López diga, yo no voy a estar con la bola de cristal".

Basagoiti ha recordado que "sean en octubre, noviembre o febrero, las elecciones están a la vuelta de la esquina", por lo que no va a entrar "más en la dinámica de las presunciones, peticiones...", y se va a centrar en "trabajar por Euskadi" y ultimar un documento que recoge la posición política del PP para esos comicios.

Sí ha hecho una predicción, señalando que "no parece muy probable que haya un lehendakari de la izquierda abertzale", aunque ha advertido de que "la única garantía de que no lleguen (Bildu al poder) es el PP, porque somos los únicos que no vamos a llegar a ningún pacto con Bildu". Por otra parte, respecto a la prestación de 400 euros para los parados que finaliza esta semana, Basagoiti ha dicho que le gustaría que continuara; "sé que hay exigencias europeas y ajustes presupuestarios, pero estamos hablando de gente que no tiene otra cosa para vivir".