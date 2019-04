Barreda, tras el 'escrache' a González: "Estoy seguro de que Podemos no lo organizó, pero han calentado el ambiente"

La tensión entre PSOE y Podemos no ha hecho más que incrementarse. Si la posibilidad de que los socialistas "entreguen el Gobierno a Rajoy" como el propio Iglesias ha dicho en Espejo Público dinamitaba cualquier opción de acuerdo entre ambos, el 'escrache' a Felipe González en la UAM este miércoles ha lanzado más leña al fuego.

Decenas de jóvenes, enmascarados, imposibilitaron una charla en la que iba a participar el expresidente socialista con gritos de "fascista" hacia Felipe González. Después de suspenderse el acto, voces del PSOE acusaban directamente a Podemos de lo ocurrido.

José María Barreda ha manifestado su posición ante Susanna Griso. El diputado socialista ha destacado que: "la democracia implica diálogo, búsqueda de entendimiento y, si la dialéctica que desencadenas es la contraria, de enfrentamiento frontal, de demonizar al adversario, de negarle el pan y la sal, finalmente llevas a la sociedad a situaciones que no son deseables".

"El PSOE se recuperará, tengo fé en el PSOE y en su futuro"

Barreda ha dejado claro que no cree que Podemos organizase el 'escrache' aunque considera que "es indiduable que el caldo de cultivo y todas esas alusiones previas han servido de coartada. Estoy seguro de que Podemos no lo organizó, pero han calentado el ambiente" y, añade: "Deberían ser más respetuosos con la historia actual".

Pablo Iglesias se pronunciaba al respecto en los pasillos del Congreso, y aunque ha dicho que "no comparte las formas", Barreda le reprocha que "minimiza el comportamiento".

El exdirigente de Castilla-la Mancha ha recalcado además que "lo de ayer nos pongamos como nos pongamos no era una cosa pacífica. Estaban encapuchados, había una cierta violencia. Lo que no puede ser es dar la razón a los estudiantes porque sean estudiantes".

Precisamente sobre la intención de Pablo Iglesias de "movilizar la calle", Barreda ha reflexionado sobre los principios de la formación morada.

"Creo que fue importante que aquellas personas que rodeaban el Congreso diciendo 'no nos representan' tomaran la decisión de presentarse a las elecciones y conseguir sus actas de diputados y diputadas. Parecía que era un triunfo de la democracia y un enriquecimiento de la misma porque efectivamente no se podía negar la evidencia de esa cantidad de personas que estaban descontentas, pero la única manera de encauzar el descontento en una democracia es participar en las instituciones presentándote a las elecciones. Lo hicieron, tuvieron además yo creo que un buen resultado y lo que es deseable es que ahora sean consecuentes con ese procedimiento. Lo que no se puede es estar con un pie en cada sitio".

Sobre el futuro del PSOE, Barreda se ha mostrado esperanzado: "El PSOE se recuperará, tengo fé en el PSOE y en su futuro". Además, ha indicado que si finalmente el PSC no acata la decisión que acuerde el Comité Federal de este domingo "habrá que ver la relación que vamos a tener en el futuro".

Barreda está convencido de que "el PSOE tiene mucho futuro porque tiene mucho pasado". Y explica de cara a una posible abstención que lo que no quieren es dar opción a que el PP pueda alcanzar una mayoría absoluta en unas terceras elecciones. "Si se plantea un combate electoral en el cual de antemano sabes que vas a perder y en el que el PP puede que agrande la brecha, es mal negocio."