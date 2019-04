Iglesias: "Quien entrega el poder al PP no se puede disfrazar luego de izquierdas"

Han pasado diez meses desde las primeras elecciones generales, más de 300 días con un gobierno en funciones y miles de líneas escritas sobre las estrategias, acertadas o fallidas, de los cuatro principales partidos de este país.

Ahora, a cuatro días de que el PSOE decida en su Comité Federal si se abstiene o mantiene su "'no' es 'no'" a Mariano Rajoy, la sombra de unas terceras elecciones parece difuminarse.

Con este panorama político y con el rumor constante de una brecha interna en las filas de Podemos Pablo Iglesias, secretario general de la formación morada se ha tomado 'un café con Susanna'. Una entrevista en la que se han abordado los principales temas que configuran la actualidad.

Pablo Iglesias ha definido como algo "histórico" lo que está ocurriendo en las filas socialistas. "Lo que va a ocurrir en los próximos días es que el PSOE va a entregar el gobierno al PP. Esto es algo histórico, es un cambio de época. Y eso tiene una consecuencia determinante que es darle mucho poder al Gobierno".

Iglesias mantiene que "quien entrega el poder al PP no se puede disfrazar luego de izquierdas" y se aventura a predecir que tras una investidura "el PSOE va a cambiar el discurso y van a parecer incluso 'rojos', eso no vale, no hagáis trampas. Una vez que el poder lo tiene el PP, el PP tiene mecanismos para desoír permanentemente al Parlamento".

Las discrepancias entre el líder de Podemos y su número tres son conocidas por todo el mundo, porque según ellos mismos dicen "debaten en abierto". Iglesias ha defendido en Espejo Público que "en democracia el desacuerdo, el roce está muy bien y es positivo".

Apelando a la amistad que los respalda, Iglesias recuerda que conoce a Errejón desde hace muchos años y reitera que "siempre" han discutido, aunque reconoce que "cuando estás en posiciones de responsabilidad tiene consecuencias más profundas. La discusión con un compañero de trabajo a veces termina en cañas y otras no".

Para Iglesias hay dos formas de debatir: "'off the record' o como lo hacemos nosotros que es debatir en abierto". Después de haber calificado a su número tres como "tibio", en esta ocasión ha elegido el término "templado". "Creo que yo tengo un estilo más vehemente e Íñigo más templado, pero a veces los templados son más eficaces dando golpes".

Además, el dirigente de la formación morada ha reflexionado sobre que cuando una corriente que no es afín a Podemos se manifiesta diciendo "preferimos a Íñigo" lo que a su juicio ocurre es poner a "Errejón en una situación de enorme debilidad" dentro de las filas del partido.

Ha habido tiempo también para echar la vista atrás y repasar los dos años de vida de Podemos. Pablo Iglesias ha explicado que "es impresionante lo que ha cambiado este país cuando hicimos Vista Alegre. Teníamos 5 diputados y ahora tenemos más de 5 millones de votos. Es normal que ahora toque discutir, es normal que haya desacuerdos y necesitamos un nuevo Vista Alegre en el que de alguna manera reorientemos estrategias".

Es en ese proceso de "reorientar estrategias" en el que se producen los "roces" entre Iglesias y Errejón, visibilizándose incluso en el cambio de lema. Del "sí se puede", ahora se ha pasado al "luchar, crear, poder popular".

Iglesias ha presentado como "un riesgo" que corre su formación al entrar en las instituciones. "Uno de los riesgos a los que nos enfrentamos es el haber convertido a decenas de activistas políticos en diputados que corren el riesgo de convertirse en aquello que muchas veces criticaban, y eso me pasa a mi también".

Por ello, ha agradecido que haya voces disonantes dentro de su partido, como en algunas ocasiones lo es la de Juan Carlos Monedero: "Benditos 'pepitos grillos' que de vez en cuando te dicen: oye, cuidado. Creo que eso es bueno en cualquier profesión".

Además añade: "Una sociedad democrática no puede fundamentarse solamente en la representación, en un cheque en blanco cada 4 años. Votar es importante, pero una sociedad se democratiza más cuando esa sociedad se moviliza, está despierta, cuando esa sociedad discute, cuando los espacios de la sociedad civil están vivos".

Diferentes miembros de Ahora Madrid se han personado en el CIE de Aluche que desde la noche del martes hasta primera hora de esta mañana ha vivido un motín. El propio Iglesias comunicó a Susanna su intención de desplazarse hasta el lugar al terminar la entrevista.

"Es nuestra obligación. Yo no tengo miedo a estas personas. A José Manuel Soria sí le tengo miedo o a Rodrigo Rato también y a todos los sinvergüenzas de la Gürtel y esos circulan libremente por Madrid. Las personas que están en un CIE no han cometido ningún delito. Están encarcelados por una falta administrativa, por no tener un papel".