Barcelona recordará a las víctimas de los atentados terroristas este sábado

El Gobierno trasladará a Barcelona el próximo sábado en su avión a presidentes autonómicos, cargos políticos y representantes de otras organizaciones sociales para que participen en la manifestación de solidaridad con las víctimas de los atentados yihadistas en Cataluña. Entre ellos, figuran el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Moncloa prepara un Airbus 360 para facilitar el traslado a la capital catalana de cargos y autoridades que quieren acudir a la manifestación. Según se ha informado a Europa Press, en el avión viajarán los presidentes del Congreso y del Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero, junto a casi todo el Gobierno.

De momento está confirmada la presencia del presidente, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, así como de los ministros Alfonso Dastis (Exteriores), Rafael Catalá (Justicia), María Dolores de Cospedal (Defensa), Juan Ignacio Zoido (Interior), Iñigo Méndez de Vigo (Portavoz y ministro de Educación y Cultura), Fátima Báñez (Trabajo), Isabel García Tejerina (Agricultura) y Luis de Guindos (Economía).

Todos ellos viajarán en ese avión que partirá desde Madrid y ya en Barcelona, se les sumarán el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Con esta lista, sólo faltaría por confirmar la presencia del responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la del ministro de Energía (Alvaro Nadal).

En el Airbus está previsto también que viajen a Barcelona el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía y exministro Miguel Arias Cañete; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, y el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo.

Junto a ellos estarán también los presidentes de Murcia, Fernando López Miras; de Canarias, Fernando Clavijo; de Madrid, Cristina Cifuentes; de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y de Ceuta, Juan Jesús Vivas. De momento completa la lista de los que viajarán en el Airbus el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi.

Encuentro en la Delegación del Gobierno

Todos ellos serán trasladados hasta la Delegación del Gobierno en Barcelona, a donde acudirán también otras autoridades. La Delegación está organizando el dispositivo de los traslados por la ciudad condal, según informa Moncloa. A esa sede del Gobierno está previsto de momento que acudan los ministros De la Serna y Montserrat, que se encontrarán allí con el resto del gabinete de Rajoy; también acudirán la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, así como los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; de Cantabria, Miguel Angel Revilla; de La Rioja, José Ignacio Ceniceros; y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Se sumarán al grupo el presidentes de la CEOE, Juan Rosell, y los secretarios generales de la UGT, José María Alvarez, y de CCOO, Unai Sordo.

El Gobierno también convoca

El Gobierno anunció este miércoles que se sumaba a la convocatoria de la manifestación, que lanzaron hace cuatro días la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona con el lema 'No tinc por' ('No tengo miedo'). Comenzará a las seis de la tarde del sábado en los Jardines de Gràcia y bajará por el Passeig de Gràcia hasta la plaza Catalunya. El Ejecutivo convocó a todos los españoles que puedan acudir a Barcelona a hacerlo, "en memoria de las víctimas" de los atentados de la semana pasada en Cataluña y como "muestra de unidad en el dolor y en la voluntad de acabar con la sinrazón terrorista".

El Rey asistirá a la manifestación

Felipe VI asistirá a la manifestación contra el terrorismo convocada el próximo sábado en Barcelona en rechazo a los atentados cometidos hace una semana en la capital catalana y en Cambrils (Tarragona), han informado fuentes de Zarzuela.

Será la primera ocasión en la que el Rey participa en una manifestación en la historia de la democracia, si bien don Felipe, como príncipe, encabezó la que hubo en Madrid en marzo de 2004 tras los atentados del 11M.

La marcha del sábado, convocada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, discurrirá hasta la plaza de Catalunya bajo el lema "No tinc for (No tengo miedo)" en apoyo a las víctimas de los dos ataques yihadistas de la pasada semana, que han dejado 15 muertos y más de 120 heridos.

Casa Real ha confirmado la presencia de Felipe VI horas después de que Moncloa haya informado también de la participación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de otros miembros del Ejecutivo en el acto del sábado. La manifestación, que se prevé multitudinaria, contará además con la asistencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, así como de representantes de todos los partidos catalanes, entre ellos, la CUP.

La formación anticapitalista se planteó en un inicio no acudir a la marcha si lo hacía el Rey y Rajoy, al verles como "culpables indirectos" de los atentados por su relación de amistad con monarquías del Golfo Pérsico que "son las que están financiando" el terrorismo".

Tras comunicarse que la marcha no estaría encabezada por cargos públicos y políticos, sino por miembros de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, de servicios de emergencia y comerciantes, la CUP confirmó su presencia. Felipe VI presidió el pasado viernes, junto con Rajoy y Puigdemont, la concentración en repulsa a los atentados.

Al término de su estancia en Barcelona, los Reyes expresaron su solidaridad con las víctimas y con el pueblo catalán. Felipe de Borbón ya asistió en marzo de 2004, cuando era príncipe, a la manifestación que tuvo lugar en Madrid tras los atentados del 11M. Fue la primera vez en la que miembros de la Familia Real asistían a una marcha de cualquier tipo, puesto que durante los cerca de 40 años de reinado, Juan Carlos I no participó en ninguna.

En la de 2004, don Felipe la presidió acompañado de sus hermanas, las infantas Elena y Cristina. Zarzuela justificó aquella decisión en el deseo de mostrar la voluntad de la Corona de estar junto a los ciudadanos en todos los ámbitos tras la tragedia que representó los atentados de Madrid.