Nuevos audios de Bárbara Rey con Juan Carlos I sobre la reina Sofía: "Vida familiar, ninguna"

Salen a la luz nuevos fragmentos de las conversaciones privadas entre el rey Juan Carlos I y Bárbara Rey. En esta ocasión giran en torno a su matrimonio con doña Sofía, a la que se refiere como "una profesional" y la "número uno" haciendo su papel. Han sido publicados por 'OkDiario'.

El rey emérito reconoce que su vida familiar y el trato personal con la reina Sofía llegó a su fin después del nacimiento del rey Felipe VI.

"Como reina y como mujer es...", dice Bárbara Rey en los audios. "¡Hombre! La verdad es que, entre tú y yo, voy a ser egoísta. Por un lado, para mí es comodísimo", le responde el rey emérito.

Bárbara Rey le responde: "Sí... ¿no? Porque como reina cumple de maravilla". "¡Vaya si cumple! Y encima aguanta, no se va con otro", responde de nuevo Juan Carlos I. "El otro día, cuando yo me fui a Palma, ella se fue a París y a Londres. Pues muy bien. Me pareció muy bien. Pues perfecto", añade.

Es la conversación entre ambos sobre el matrimonio de los Reyes. En los audios, el monarca desvela desde cuándo tenía problemas matrimoniales con doña Sofía. "O sea, que ni la ves", aclara Bárbara Rey. "No, vida familiar, ninguna. En verano algo más, pero no hablamos. Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo", le responde Juan Carlos I.

Bárbara Rey también le pregunta por su propia boda. El rey explica que "después de la boda. Yo no te voy a decir, porque mentiría si dijera que... me 'forzaron' a la boda, porque eso es mentira. Porque algo enamorado debía estar para casarme".

Los audios de Bárbara Rey con Juan Carlos I

Hace una semana que conocimos el contenido de los primeros audios. En ellos se mostraban algunas conversaciones que mantuvieron ambos donde mencionaban temas como la boda de la Infanta Elena con Jaime de Marichalar.

En buena parte de las conversaciones, la vedette lleva la iniciativa y es la que pone los temas sobre la mesa. El tono cariñoso empleado por Bárbara Rey es muy distinto al que usaría años después con un emisario de Juan Carlos, cuando la relación entre ambos ya ha terminado. La vedette se siente amenazada y avanza un presunto chantaje: "El Rey está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como p***, voy a ser la más cara del mundo".

