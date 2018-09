Baltasar Garzón, sobre los restos de Franco en el Valle de los Caídos: "El Jefe del Estado es quien tendría que haber autorizado el traslado"

El ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha asegurado que, "incluso antes de que Pedro Sánchez soñase con llegar al Gobierno", él ya había presentado "una moción para que se exhumaran" los restos de Franco del Valle de los Caídos. "Tengo planteada la demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, el juez considera que debería haber sido "el Jefe del Estado quien tendría que haber autorizado el traslado". Califica de "aberración" que "esté el dictador con las víctimas" en el Valle de los Caídos, un lugar que debe ser de "memoria".

En cuanto a la propuesta de Pedro Sánchez de convertirlo en un cementerio civil, Garzón considera que "no es acorde con lo que debe ser la reposición de ese lugar como un lugar de memoria, donde la gente pueda saber que hubo violación sistemática de los derechos humanos". "La decisión del Gobierno fue clara: exhumar los restos de Franco. A partir de ahí, lo mejor sería que el valle de los caídos fuera un lugar de memoria", ha señalado.

Sobre el conflicto catalán, el magistrado ha insistido en que "quienes están en prisión no deberían estarlo". Ha señalado que él ve delitos por "desobediencia, desórdenes públicos, malversación pero desde luego rebelión no". "Cuando se necesitan muchas páginas para explicar un concepto, es que ese concepto no está claro", ha reiterado.

También se ha pronunciado sobre la defensa del juez Pablo Llarena por parte del Gobierno. "El Gobierno tenía que tomar esta decisión, podemos estar de acuerdo o no pero la decisión que tomó era la adecuada", ha señalado.

