Baldoví recurre a la Biblia para explicar la okupación: "¿Por qué María y José okuparon un establo en Belén?"

Las palabras del diputado Joan Baldoví, de Compromís, explicando el fenómeno de la 'okupación' en el Congreso se han hecho virales. "¿Por qué María y José okuparon un establo en Belén?", comienza diciendo, a lo que él mismo responde: "porque eran pobres. Estoy seguro que si Vox hubiera estado entonces hubiera mandado al bravo, al aguerrido, al gallardo Ortega Smith a desokupar el establo y a echarlos fuera de Egipto".

Estas declaraciones de Baldoví no han tardado en correr por las redes sociales. El diputado de Compromís hablaba de la Biblia para tratar el tema de la okupación durante su intervención este martes en el Congreso.

La nueva ley de Vivienda ponía de nuevo el foco en la 'okupación' de una vivienda. Por un lado, desde el PP se quejaban de que la nueva norma "es un chollo para los okupas". Por otro lado, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, niega que la nueva Ley de Vivienda dificulte el desahucio de los 'okupas'. Una de las principales dudas que surgen en torno a este asunto es la de qué ocurre en el caso de que encuentre mi casa "okupada".

En primer lugar, lo esencial es denunciarlo ante la Policía para que los agentes puedan proceder a identificar a los okupas. Cuando ya se ha realizado el atestado policial, se abre un procedimiento penal y se fija un juicio oral, a partir de ahí es cuando empieza un proceso que se podría alargar incluso años, aunque siempre dependerá de cada caso concreto.

Las demandas de desalojo de una vivienda que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, Y que no especifiquen si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante no se admitirán. Por otro lado, hay que acreditar si se trata de un gran tenedor. Siendo así, tendrá que indicar que la parte demandada está o no en "una situación de vulnerabilidad económica".