La Audiencia Provincial rechaza que David Sánchez vuelva a declarar y las acusaciones insisten en sus peticiones de cárcel

La recta final del juicio del 'Hermanísimo' empieza la semana igual que concluyó las sesión del jueves: con polémica. La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado la petición del abogado de David Sánchez sobre una nueva declaración de su cliente. Su letrado Emilio Cortés pretendía así que el hermano del Presidente del Gobierno pudiera defenderse sobre la nueva petición de cárcel que 6 de las 7 acusaciones populares (todas excepto Manos Limpias) pidieron a última hora. Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa y Abogados Cristianos elevaron su petición de 3 a 6 años de prisión y esto para la defensa de David Sánchez provoca una situación de "indefensión", y no descarta que el caso acabe en "otras instancias".

El juicio sobre el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se ha retomado hoy para que las partes expongan sus informes finales. Antes de que la Sala acuerda el 'visto para sentencia' los once acusados -entre ellos David Sánchez y el antiguo secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo- podrán hacer uso de su última palabra. Antes, las acusaciones han expuesto sus conclusiones insistiendo en que el puesto fue "creado a dedo" para David Sánchez.

El hermano de Pedro Sánchez, que ha permanecido en la misma posición que en anteriores sesiones y de nuevo con camisa blanca y americana, ha escuchado la acusación de Manos Limpias, que ha dicho que su único mérito era "ser el hermano de quien era", la ironía de Javier María Pérez Roldán, el abogado de Hazte Oír que que ha hablado de "traje a medida" y ha comparado la Diputación con una "central hidroeléctrica con todo tipo de enchufes" o la contundencia de la abogada de Vox señalando a Pedro Sánchez y hablando de "abuso de poder".

Tras un receso la sesión ha continuado con las conclusiones de la Asociación Liberum, la acusación que puso encima de la mesa el cambio de actas en el proceso de selección de David Sánchez y que ha puesto el foco en la "ausencia de fechas" en varios documentos de la Diputación y de Iustitia Europa que apunta directamente a la Diputación por contratar a David Sánchez de forma "grosera".

El Partido Popular ha cerrado las intervenciones de las acusaciones refiriéndose al "disfraz" con el que, dice, la Diputación de Badajoz intentó dar apariencia de legalidad al proceso de contratación del hermano de Pedro Sánchez, al que también ha mencionado. "Alguien ha dicho al señor Gallardo 'tienes que crearle una plaza a mi hermano'. Y ese alguien es Pedro Sánchez", ha explicado el abogado Alberto Durán.

Prevaricación y tráfico de influencias

David Sánchez está acusado de varios delitos de prevaricación de tráfico de influencias. Para la UCO hay indicios suficientes de que el puesto pudo estar hecho para David Sánchez por ser quien era. De hecho, el testimonio de los agentes de la UCO y del Teniente Coronel Antonio Balas han sido los más complicados para el hermano de Pedro Sánchez. En paralelo al juicio de David Sánchez también se han encontrado anotaciones manuscritas por parte de la Audiencia Nacional en agendas de la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, en las que la trama habría organizado reuniones con el objetivo de hacer fracasar la investigación contra David Sánchez así como de un presunto movimiento en contra de la jueza Beatriz Biedma, quien instruyó la causa hasta la apertura de juicio oral.

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