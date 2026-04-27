Noticias de hoy, lunes 27 de abril de 2026

Los investigadores han encontrado una carta del detenido que es una pista fundamental. Donald Trump ya ha reaccionado a las acusaciones que le lanza en dicho manifiesto.

La carta del atacante

"No tengo intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", se puede leer en la carta del tirador. Asegura que siente "rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración". Otros miembros de la Administración estaban también en su punto de mira. Así ha reaccionado Trump a ese manifiesto.

Así es Cole Allen

Cole Allen se denomina a sí mismo 'Asesino Amable'. Tiene 31 años y es profesor en California. En su escrito explica que se registró y entró en el hotel con varias armas, pero nadie sospechó de él porque estaban más pendientes de los manifestantes. Hoy declara en el juzgado. Este intento de asesinato vuelve a cuestionar la seguridad en torno a Trump.

Así vivieron los periodistas el intento de atentado

Es la confusión y el terror que vivieron algunos de los asistentes a esa cena de corresponsales en la Casa Blanca. Tras escuchar los disparos y ver cómo irrumpían los equipos de seguridad acabaron todos en el suelo, resguardándose bajo las mesas.

Irán ofrece una propuesta a EE.UU. para reabrir Ormuz

Irán ofrece un acuerdo a estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra. Solo pone una línea roja: no hablar de energía nuclear. Trump no tiene prisa ahora al comprobar que su bloqueo naval estrangula las exportaciones de petróleo de Irán y en varios días podrán colapsar sus pozos.

Semana de tribunales

Semana de tribunales. En el 'caso mascarillas' declaran los agentes de la UCO que investigaron a Ábalos, Koldo y Aldama. En el juicio por la 'operación Kitchen' es el turno de Willy Bárcenas, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. Y hoy también, el juicio a la familia Pujol por su fortuna oculta en Andorra. A sus 95 años, Jordi Pujol tiene que acudir a la Audiencia para decidir si se le exime por su deterioro cognitivo.