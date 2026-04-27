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Noticias de hoy, lunes 27 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 27 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 27 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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Los investigadores han encontrado una carta del detenido que es una pista fundamental. Donald Trump ya ha reaccionado a las acusaciones que le lanza en dicho manifiesto.

La carta del atacante

"No tengo intención de permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes", se puede leer en la carta del tirador. Asegura que siente "rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta administración". Otros miembros de la Administración estaban también en su punto de mira. Así ha reaccionado Trump a ese manifiesto.

Así es Cole Allen

Cole Allen se denomina a sí mismo 'Asesino Amable'. Tiene 31 años y es profesor en California. En su escrito explica que se registró y entró en el hotel con varias armas, pero nadie sospechó de él porque estaban más pendientes de los manifestantes. Hoy declara en el juzgado. Este intento de asesinato vuelve a cuestionar la seguridad en torno a Trump.

Así vivieron los periodistas el intento de atentado

Es la confusión y el terror que vivieron algunos de los asistentes a esa cena de corresponsales en la Casa Blanca. Tras escuchar los disparos y ver cómo irrumpían los equipos de seguridad acabaron todos en el suelo, resguardándose bajo las mesas.

Irán ofrece una propuesta a EE.UU. para reabrir Ormuz

Irán ofrece un acuerdo a estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra. Solo pone una línea roja: no hablar de energía nuclear. Trump no tiene prisa ahora al comprobar que su bloqueo naval estrangula las exportaciones de petróleo de Irán y en varios días podrán colapsar sus pozos.

Semana de tribunales

Semana de tribunales. En el 'caso mascarillas' declaran los agentes de la UCO que investigaron a Ábalos, Koldo y Aldama. En el juicio por la 'operación Kitchen' es el turno de Willy Bárcenas, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. Y hoy también, el juicio a la familia Pujol por su fortuna oculta en Andorra. A sus 95 años, Jordi Pujol tiene que acudir a la Audiencia para decidir si se le exime por su deterioro cognitivo.

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Pedro Sánchez participará este domingo en Córdoba en su segundo acto de precampaña con María Jesús Montero

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero

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España

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Noticias de hoy, lunes 27 de abril de 2026

Willy Bárcenas en el juicio del caso 'Kitchen'

Willy Bárcenas insiste en que les hicieron seguimientos, streaming en directo: "A mi padre le hicieron la vida imposible en la cárcel. Creo que era una orden"

Voto imagen de archivo

Quién puede votar en las elecciones de Andalucía 2026

Ábalos, Koldo y Aldama
Juicio 'caso Mascarillas'

Turno para los agentes de la UCO en el juicio por el 'caso Mascarillas' que encara su recta final

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ante la Virgen durante la Misa de Romeros
ELECCIONES

El PP reivindica la gestión de Juanma Moreno y arremete contra Pedro Sánchez y Montero en la precampaña de las elecciones de Andalucía 2026

Tenerife se prepara para el Papa: cortes en la TF-5, carriles de acceso a hospitales, clases suspendidas y teletrabajo
PAPA

Canarias estará en prealerta por la histórica visita del Papa

El Archipiélago se blinda a falta de poco más de un mes para una visita histórica.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa
CATALUÑA

Illa anuncia un plan de choque para reducir las listas de espera en dependencia en Cataluña

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado un plan urgente reducir las listas de espera de la dependencia, que afectan a unas 128.000 personas.

Mesa electoral, elecciones. Foto de archivo

Cuándo empieza la campaña electoral de Andalucía 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Isabel Díaz Ayuso reivindica que Madrid es "indómita ante el terror" y carga contra el "yugo" del Gobierno

La Princesa de Asturias participa en la XXV Regata Universitaria de Piragüismo en Murcia

La Princesa de Asturias compite en la XXV Regata Universitaria de Piragüismo en Murcia

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